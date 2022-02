Niedzielski: wysoka dynamika wzrostu zakażeń zmienia się w wysoką dynamikę spadku

Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przerażająco wysoka dynamika wzrostu zakażeń, z jaką mieliśmy do czynienia w styczniu, zmienia się w bardzo wysoką dynamikę, ale spadku – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ był pytany na konferencji prasowej w Warszawie o to, skąd wzięły się plany łagodzenia obostrzeń przy prawie 47 tys. zakażeń.

"Jeśli chodzi o porównanie sytuacji epidemicznej w styczniu i teraz, to przede wszystkim wiemy już jedno, że jesteśmy po przesileniu, że trendy odwróciły się i mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ta przerażająco wysoka dynamika wzrostu, z jaką mieliśmy do czynienia właśnie w styczniu, zmienia się w bardzo wysoką dynamikę, ale spadku, z jakim mamy teraz do czynienia" - powiedział Niedzielski.

Druga ważna rzecz, zdaniem ministra zdrowia, to "charakter przebiegu samego zakażenia".

"Widzimy bardzo wyraźnie, że to nie jest ta sama dolegliwość przechodzenia covidu, z jaką mieliśmy do czynienia w IV fali. Pobyty szpitalne (...) są krótsze i to znacznie krótsze, bo naprawdę zmiana średniego pobytu z powyżej 10 dni do blisko tygodnia to jest bardzo znacząca zmiana z punktu widzenia potencjalnej wydolności systemu opieki zdrowotnej" - podkreślił szef MZ.