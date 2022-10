Niedzielski: zawarto już 76 umów na wsparcie z projektu "e-Gabinet plus"

76 placówek podstawowej opieki zdrowotnej podpisało dotąd umowy na wsparcie z projektu "e-Gabinet plus" – poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Wartość umów to 4,2 mln zł. Kolejne ponad 100 wniosków jest ocenianych – podał szef MZ.

Placówki medyczne otrzymują pieniądze na sprzęt komputerowy i dostęp do aplikacji "e-Gabinet plus", ułatwiającej obsługę pacjentów i raportowanie do NFZ.

"Zawarliśmy już 76 umów z POZ-tami na kwotę 4,2 mln zł w ramach projektu +e-Gabinet+. Finansujemy w nim zakup komputerów tym placówkom, które same nie są sobie w stanie z tym zakupem poradzić. Średnia wartość zawartych umów to 55 tys zł. Kolejne ponad 100 wniosków w jest w ocenie" - przekazał na Twitterze szef MZ.

Nabór wniosków jest otwarty. Aby skorzystać ze wsparcia, nie jest wymagany wkład własny. Maksymalna wartość wsparcia rzeczowego dla każdej placówki POZ wynosi 68 tys. zł. Wnioski można składać do 31 października 2022 r. lub wyczerpania puli 95 mln zł.

W połowie września MZ informowało, że rusza z projektem "e-Gabinet plus".

"Informatyzacja gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej to sprawniejsza obsługa pacjentów i brak papierowej biurokracji związanej choćby z ordynacją leków czy wypisywaniem skierowań" - mówił wówczas szef MZ Adam Niedzielski. "Ten projekt to często wsparcie dla małych gabinetów, poza dużymi miastami, których nie stać na sprzęt komputerowy" - akcentował.