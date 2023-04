Niedźwiedź-23 - największe tegoroczne ćwiczenie 18. Dywizji Zmechanizowanej

Rozpoczyna się największe tegoroczne ćwiczenie 18. Dywizji Zmechanizowanej - Niedźwiedź-23; kilka tysięcy żołnierzy będzie ćwiczyć na poligonach i w terenie przygodnym - powiedział PAP rzecznik tego związku taktycznego mjr Przemysław Lipczyński.

"W piątek rozpoczyna się największe w tym roku ćwiczenie 18. Dywizji Zmechanizowanej. W manewrach Niedźwiedź-23 weźmie udział kilka tysięcy żołnierzy ze wszystkich jednostek Żelaznej Dywizji i kilkaset jednostek sprzętu wojskowego. Podczas ćwiczenia będziemy współdziałać z pododdziałami ze Słowenii i Rumunii" - poinformował Lipczyński.

Jak dodał, ćwiczenie, które ma na celu sprawdzenie zdolności do planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych, będzie rozgrywane we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce, na poligonach, ale także w dużym stopniu poza poligonami - w tzw. terenie przygodnym. "Nasze pododdziały będą wykorzystywać również infrastrukturę cywilną" - zaznaczył major.

Scenariusze ćwiczenia zawierają m.in. zintegrowane prowadzenie ognia, ewakuację medyczną (MEDEVAC), likwidację skażeń przez pododdziały chemiczne czy wzywanie ognia artylerii (Call for Fire). Część ogniowa będzie się odbywała głównie na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu. "Co istotne, scenariusz ćwiczenia uwzględnia wnioski i doświadczenia płynące z wojny w Ukrainie" - podkreślił rzecznik.

"Ćwiczenie będzie jednym z ostatnich etapów przygotowań 18. Pułku Artylerii i 18. Pułku Przeciwlotniczego do tegorocznej certyfikacji. Formowanie tych jednostek rozpoczęło się trzy lata temu. Zgodnie z zasadą przyjętą w 18DZ dowództwa wszystkich nowo formowanych jednostek podlegają certyfikacji po trzech latach od początku formowania. Oceny dokonuje się zgodnie z natowskimi standardami oceny gotowości bojowej CREVAL (Combat Readiness Evaluation)" - powiedział Lipczyński.

Zwrócił uwagę, że "Niedźwiedź-23 to ćwiczenie taktyczne z wojskami, jednak ćwiczą nie tylko pododdziały, lecz także stanowiska dowodzenia i sztaby; to kompleksowe ćwiczenie całej dywizji". "Ćwiczenie potrwa do 28 kwietnia, po jego zakończeniu będziemy płynnie przechodzić do ćwiczenia Anakonda-23 - największego tegorocznego ćwiczenia Wojska Polskiego" - dodał major.

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka jest formowana od 2018 roku. Dowództwo dywizji mieści się w Siedlcach, tworzące ją jednostki są rozlokowane na wschód od Wisły. W skład 18DZ wchodzą m.in. 1. Warszawska Brygada Pancerna, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich i powołana w 2019 r. 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana.