Niemcy: "Apel polityków SPD o negocjacje pokojowe to cynizm"

Ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makejew ostro skrytykował apel grupy polityków SPD i związkowców o negocjacje pokojowych między Rosją a Ukrainą.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Ten apel o pokój nie jest żartem prima aprilisowym. To czysty cynizm wobec licznych ofiar rosyjskiej agresji" - powiedział agencji dpa.

Apel ma to tylko jeden cel: "zatuszować zbrodnie Rosji, a tym samym odpowiedzialność rosyjskiego reżimu", stwierdził ambasador. Wobec brutalnej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, jedyny możliwy apel o pokój brzmi: "Panie Putin, natychmiast wycofaj swoje wojska z całego terytorium Ukrainy!".

Inicjatorem opublikowanego w sobotę apelu jest historyk Peter Brandt, syn byłego kanclerza Willy'ego Brandta, wraz z byłym szefem niemieckiej federacji związków zawodowych Reinerem Hoffmannem i byłym posłem do Bundestagu z ramienia SPD Michaelem Muellerem. Wezwano w nim kanclerza Olafa Scholza do współpracy z Francją w celu przekonania Brazylii, Chin, Indii i Indonezji do mediacji dla szybkiego osiągnięcia zawieszenia broni.

Nad Europą zawisł "cień wojny nuklearnej", a świat nie może "osunąć się w nową wielką wojnę". Jest "najważniejszą rzeczą", by teraz "zrobić wszystko dla szybkiego zawieszenia broni, powstrzymania rosyjskiej agresji i znalezienia drogi do negocjacji". Dopiero wtedy można "utorować drogę do wspólnego porządku bezpieczeństwa w Europie" - napisano w apelu. Wśród sygnatariuszy są m.in. były komisarz UE Guenter Verheugen i były przewodniczący Bundestagu Wolfgang Thierse.

Z Berlina Berenika Lemańczyk