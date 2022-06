Niemcy: Kanclerz Scholz, prezydent Macron i premier Draghi pojadą do Kijowa jeszcze przed czerwcowym szczytem G7

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz planuje udać się do Kijowa; we wspólnej podróży mają wziąć udział także prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi - podał w sobotę "Bild am Sonntag". Według informacji gazety wizyta ma się odbyć jeszcze przed szczytem grupy państw G7, który jest planowany na 26-28 czerwca.

Berlin i Paryż od dawna prowadziły rozmowy na temat wspólnej podróży do stolicy Ukrainy - pisze "Bild am Sonntag". Macron miał naciskać, aby doszło do niej po wyborach do Zgromadzenia Narodowego, izby niższej francuskiego parlamentu, które odbędą się 12 i 19 czerwca. Pomysł zaproszenia do udziału w podróży premiera Draghiego miał wyjść od strony francuskiej.

Wizyta w Kijowie Scholza, Macrona i Draghiego powinna świadczyć o europejskiej jedności w stosunku do Ukrainy - skomentowała gazeta.