Niemcy: Konsul RP w Berlinie: większość poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru została już wypisana ze szpitali

"Wypadek polskiego autokaru na A12 - 9.05. Większość poszkodowanych została już wypisana ze szpitali", napisał w środę rano na Twitterze konsul RP w Berlinie Marcin Król. We wtorek w wypadku w Brandenburgii poszkodowane zostały 53 osoby.

Konsul podał też numer infolinii uruchomionej przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim: 47 79 11 124. (https://twitter.com/krol_rp/status/1656198245473742848)

Do wypadku z udziałem polskiego autobusu, cysterny i ciężarówki doszło we wtorek, około godziny 12.30 między węzłami Storkow i Fuerstenwalde (Brandenburgia) na autostradzie A12. Poszkodowani trafili do kilku szpitali w Berlinie oraz we Frankfurcie nad Odrą i Bad Saarow.