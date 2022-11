Niemcy: Kontrole w służbach ujawniają nadmierne wydatki

Raz w roku niemieckie służby wywiadowcze muszą otworzyć swoje księgi przed Federalnym Trybunałem Obrachunkowym.

Tygodnik "Spiegel" dotarł do dokumentów, z których wynika, że kontrolerzy odkryli m.in. luksusową wycieczkę łodzią, kosztowne posiłki i złą politykę kadrową.

Dla przykładu koszty dwudniowej konferencji wyraźnie przekraczały obowiązujące w urzędzie przepisy.

Słychać opinię, że służba wywiadowcza powinna przestrzegać własnych zasad.

Obywatele mają prawo oczekiwać, że służby wykorzystują swoje zasoby zgodnie z ich przeznaczeniem i przestrzegają przepisów, do których muszą się stosować wszyscy.

Najostrzej jednak krytykowano politykę personalną służb.

Szefowie Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) chcieli pokazać, że potrafią być dobrymi gospodarzami, kiedy we wrześniu ubiegłego roku delegacja obcego wywiadu przyjechała z wizytą na dwa dni - relacjonuje tygodnik.

Urząd wybrał więc restaurację pięciogwiazdkowego hotelu pod Bonn, aby zapewnić gościom odpowiednie powitanie. Odbyło się przyjęcie i kolacja dla 36 uczestników. Następnego dnia mniejsza grupa 17 osób została zaproszona na wynajęty katamaran, aby zwiedzić Ren, ponownie z wystawnym obiadem - czytamy w tekście.

Problem polegał na tym, że koszty konferencji wyraźnie przekraczały obowiązujące w urzędzie przepisy - pisze "Spiegel". BfV może wydać tylko 30 euro na osobę na posiłek, łącznie z napojami. Ale kolacja kosztowała 143 euro, obiad na katamaranie kolejne 203 euro na uczestnika - "szpiedzy wydali więc odpowiednio 377 proc. i 577 proc. więcej niż było dozwolone. W sumie te dwa dni kosztowały około 25 tysięcy euro".

Z powodu dwudniowej imprezy Federalny Trybunał Obrachunkowy przygląda się teraz Federalnemu Urzędowi Ochrony Konstytucji kierowanemu przez Thomasa Haldenwanga. Tak wynika z tajnych dokumentów, do których dotarł tygodnik "Spiegel". Chodzi o koszty, ale także o kwestię korzyści z poniesionych wydatków. Przecież na merytoryczne dyskusje w ciągu dwóch dni przeznaczono tylko półtorej godziny - wskazuje Trybunał Obrachunkowy.

Trybunał ocenia, że Federalny Urzęd Ochrony Konstytucji powinien powstrzymać się w przyszłości od takich ekstrawagancji. Służba wywiadowcza powinna przestrzegać własnych zasad, nawet gdy przyjeżdżają wysocy rangą goście.

Niemieckim mediom nie ucieka fakt, że służby wywiadowcze lubią utrzymywać w tajemnicy to, jak działają

"Spiegel" zauważa, że służby wywiadowcze lubią utrzymywać w tajemnicy to, jak działają i na jakie cele wydają pieniądze. Często utajnienie ma solidne powody, chodzi przecież o bezpieczeństwo kraju. Ale raz w roku nie tylko BfV, ale także Federalna Służba Wywiadowcza (BND) i Służba Kontrwywiadu Wojskowego (MAD) muszą otworzyć swoje księgi, przynajmniej dla Trybunału Obrachunkowego, który sprawdza plany gospodarcze na najbliższy rok oraz wydatki z roku poprzedniego. Jeśli pieniądze z budżetu nie są odpowiednio wydawane, są kłopoty. "Spiegel" miał wgląd w tajne pisma ostrzegawcze kontrolerów do wszystkich trzech służb.

"Obywatele mają prawo oczekiwać, że służby wykorzystują swoje zasoby zgodnie z ich przeznaczeniem i przestrzegają przepisów, do których muszą się stosować wszyscy inni, których praca jest finansowana z pieniędzy podatników" - zauważa tygodnik.

Federalny Trybunał Obrachunkowy zbadał między innymi próbkę 420 ze 119 tys. rachunków wypełnionych w ubiegłym roku w Federalnym Urzędzie Ochrony Konstytucji. Wynik: w około 20 proc. z nich były braki formalne.

W znacznie mniejszym kontrwywiadzie wojskowym było jeszcze gorzej

Według Trybunału Obrachunkowego około 41 procent przebadanych w próbie rachunków było wadliwych, w większości nie były one po prostu wypełnione w całości. Jedynie BND jest chwalony za poprawę swojego wskaźnika błędu. Tylko około 12 procent dokumentów uznano za wadliwe pod względem formalnym.

Ale BND wpada w kłopoty gdzie indziej - pisze "Spiegel". Pracownicy wywiadu muszą dużo podróżować - ale potem czekają dwa lata na wypłatę kosztów podróży. Nie jest to uzasadnione szczególnymi względami tajności podróży służbowych w kraju i za granicą, ale po prostu brakami kadrowymi. Kontrolerzy uznali to za niedopuszczalne.

"Najostrzej jednak krytykowano politykę personalną służb" - pisze "Spiegel". Żaden z trzech urzędów nie obsadza wszystkich stanowisk, na które otrzymuje środki budżetowe. W Urzędzie Ochrony Konstytucji do końca tego roku nieobsadzone pozostało prawie co czwarte stanowisko (23 procent), w BND jest to około 16 procent, w MAD - 17 procent.

Co dalej? Wywiad wojskowy ma się szybko rozwijać i w przyszłym roku będzie mógł obsadzić nowe stanowiska

Kontrolerzy szacują, że zarówno BfV, jak i BND będą potrzebowały jeszcze kilku lat na obsadzenie zatwierdzonych już stanowisk.

Z kolei wywiad wojskowy ma się szybko rozwijać i w przyszłym roku będzie mógł obsadzić 202 nowe stanowiska, mimo że około 300 jest jeszcze nieobsadzonych, a służba już się rozrosła w ostatnich latach - pisze "Spiegel". Trybunał Obrachunkowy ostrzega, że doprowadzi to do nowych problemów: dyrekcja generalna potrzebuje więcej miejsca, niezbędnej infrastruktury informatycznej i oczywiście większej floty pojazdów.

Z Berlina Berenika Lemańczyk