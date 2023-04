Niemcy: Nagroda Karola Wielkiego dla prezydenta Zełenskiego i narodu ukraińskiego zostanie wręczona 14 maja

Data wręczenia Nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu i narodowi ukraińskiemu została oficjalnie ustalona - uroczystość odbędzie się 14 maja. Poinformowało o tym miasto Akwizgran.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Nie wiadomo jeszcze, czy Zełenski przyjedzie do Akwizgranu, by odebrać nagrodę. Z powodu wojny na Ukrainie przygotowania do ceremonii były trudniejsze niż w poprzednich latach - informuje portal telewizji ARD.

Jak podaje miasto, wśród gości ceremonii wręczenia Nagrody Karola Wielkiego jest przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wygłosi przemówienie na cześć Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Ukrainy i naród ukraiński otrzymują Nagrodę Karola Wielkiego 2023 za zasługi dla Europy. W uzasadnieniu podano, że naród ukraiński pod przywództwem Zełenskiego broni nie tylko suwerenności swojego kraju i życia jego obywateli, "ale także Europy i wartości europejskich". Podkreślono, że Ukraina jest częścią Europy. Jej naród i przedstawiciele rządu zasługują na "zachętę" do "szybkiego prowadzenia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską".

Nagroda przyznawana jest od 1950 roku za zasługi dla Europy i zjednoczenia europejskiego. Jej nazwa pochodzi od cesarza Karola Wielkiego (742 lub 747-814). Jego imperium rozciągało się na dużą część Europy Zachodniej, a on sam często rezydował w Akwizgranie.

Wśród poprzednich laureatów byli m.in. poprzednia kanclerz Niemiec Angela Merkel, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair i prezydent Francji Emmanuel Macron. Otrzymał ją również papież Franciszek. W ubiegłym roku uhonorowane zostały liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska oraz Maryja Kalesnikawa i Wieranika Cepkała.

Z Berlina Berenika Lemańczyk