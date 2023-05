Niemcy: Policja: w wypadku polskiego autobusu ranne są 52 osoby, 10 ciężko

Policja skorygowała liczbę rannych w wypadku autobusu w Brandenburgii na autostradzie nr 12 koło Storkow - pisze agencja dpa. Obecnie jest 52 rannych, w tym dziesięciu ciężko - poinformował we wtorek po południu rzecznik policji. We wtorek doszło do wypadku polskiego autobusu w Niemczech.

Polscy konsulowie z Berlina są na miejscu i pozostają w bieżącym kontakcie ze służbami miejscowymi; potwierdzają dostępne dotychczas informacje, udzielają niezbędnej pomocy poszkodowanym obywatelom polskim - poinformowała PAP rzeczniczka ambasady w Berlinie Magdalena Szuber-Zasacka.

"Mamy niepotwierdzone jeszcze informacje, że właścicielem autokaru jest firma prywatna z siedzibą w Warszawie" - dodała rzeczniczka.

Do poważnego wypadku doszło we wtorek na autostradzie A12 między węzłami Storkow i Fuerstenwalde (Brandenburgia). Według aktualnych informacji w wypadku brał udział polski autokar i dwie ciężarówki.