Niemcy: Przewodnicząca KE: będziemy niestrudzenie pracować, by słowa o Ukrainie w UE stały się rzeczywistością

Będziemy niestrudzenie pracować, by słowa o Ukrainie w UE stały się rzeczywistością; naród ukraiński raz po raz udowadnia swoją determinację na drodze do Unii - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wręczenia nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy.

W niedzielę w niemieckim Akwizgranie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Karola Wielkiego przyznanej prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu oraz narodowi ukraińskiemu. W uzasadnieniu podkreślono, że naród ukraiński pod przewodnictwem prezydenta broni nie tylko swojego kraju, ale także Europy i europejskich wartości.

Wśród osób wygłaszających przemówienia na cześć laureata znalazła się przewodnicząca Komisji Europejskiej. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Ukraińcy "dosłownie walczą o wolność, człowieczeństwo i pokój" - czyli o wartości europejskie. "Oni dokładnie wiedzą, o co walczą" - dodała.

Odwołała się do słów Zełenskiego, który w 2019 roku, gdy został wybrany na prezydenta, mówił, że Ukraińcy "zdecydowali się wybrać drogę do Europy, ale Europa nie jest gdzieś tam na zewnątrz, ale tutaj, w naszych głowach". Von der Leyen zadeklarowała, że "będziemy niestrudzenie pracować", by droga Ukrainy do Europy "stała się rzeczywistością.

Szefowa KE nawiązała również do swojej wizyty w Kijowie w ubiegłym roku; zwróciła uwagę na "niezłomność, jaką prezydent Zełenski wtedy wykazywał". "Miał bezwarunkowe przekonanie, że ci, którzy o coś walczą, zawsze będą silniejsi niż ci, którzy próbują narzucić innym swoje jarzmo" - powiedziała.

"Nie mogłam sobie wyobrazić żadnego godniejszego laureata tej nagrody niż prezydent Zełenski. (…) Prezydent Zełenski i naród ukraiński walczą dokładnie o te wartości, które uosabia ta nagroda - demokracja, wolność prawa, wolność kształtowania swojego losu" - stwierdziła von der Leyen.

"Naród ukraiński raz po raz udowadnia swoją determinację na drodze do Unii; nigdy nie będziemy mogli temu dorównać, ale możemy stać u ich boku" - mówiła wskazując, że trzeba przygotować się do wstąpienia Ukrainę UE i "przygotowywać wspólną przyszłość".

Przewodnicząca KE dodała, że "dzisiejszą nagrodą wysyłamy jasny sygnał - popieramy prezydenta Zełenskiego i naród ukraiński; będziemy stali razem, aż dokonamy niemożliwego".

Laudację wygłosił też kanclerz Niemiec Olaf Scholz. "Europa dużo zawdzięcza narodowi ukraińskiemu i osobiście prezydentowi Zełenskiemu" - podkreślił. Jak przypomniał, nagrodę Karola Wielkiego otrzymywały postaci kluczowe dla odbudowy Europy po II wojnie światowej i procesu jej jednoczenia, jak Robert Schuman.

"Mam nadzieję, że będziemy dalej razem kontynuować tę historię" - powiedział. Zwrócił uwagę, że po raz pierwszy w historii nagroda Karola wielkiego została przyznana zarówno liderowi, jak i jego narodowi. "To bardzo dobra i mądra decyzja" - ocenił Scholz.

Polityk dodał, że "inwazja rosyjska związała Unię Europejską i Ukrainę tak blisko, jak nigdy do tej pory". "W Europie ta wojna doprowadziła do jasnego stwierdzania, że Ukraina jest częścią naszej wielkiej europejskiej rodziny" - stwierdził. Podkreślił, że Ukraińcy podjęli własną decyzję "za Europą".

"W drodze do UE Ukraina zasługuje na nasze pełne wsparcie" - zadeklarował również kanclerz Niemiec. "Ukraina jest tutaj i Ukraina jest Europą. Sława Ukrainie" - zakończył swoje przemówienie Olaf Scholz.

Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego jest przyznawana co roku od 1950 r. w Akwizgranie. Wręczana jest osobom wybitnie zasłużonym dla promowania pokoju i jedności w Europie. Wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in. Winston Churchill, Jean Monnet, Robert Schumann, Konrad Adenauer oraz Bill Clinton. Wśród uhonorowanych do tej pory Polaków znaleźli się: papież Jan Paweł II, były premier Donald Tusk, a także szef MSZ latach 1997-2000 Bronisław Geremek.

W ubiegłym roku nagrodę otrzymały liderki białoruskiej opozycji demokratycznej - Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa oraz Wieranika Cepkała.

Patron nagrody, frankijski władca Karol Wielki, uznawany bywa za ojca zjednoczonej Europy. Stworzone przez niego państwo obejmowało większość Europy Zachodniej - tereny dzisiejszej Francji, państw Beneluksu, Niemiec, Szwajcarii, Austrii oraz północnych Włoch; jego wpływy sięgały także Słowiańszczyzny i półwyspu iberyjskiego. Najważniejszą siedzibą Karola Wielkiego - od 800 r. cesarza, był Akwizgran, gdzie po śmierci w 814 został on pochowany.