Niemcy: Rozpoczęły się uroczystości pochówku prochów i szczątków polskich więźniarek KL Ravensbrück

Plan uroczystości przewiduje najpierw przekazanie przez Instytut Pamięci Narodowej artefaktów odnalezionych w trakcie prac archeologicznych prowadzonych w 2019 r. do kolekcji Muzeum Ravensbrück. Ceremonia jest częścią uroczystości pochówku prochów i szczątków polskich więźniarek KL Ravensbrück, które spoczną na cmentarzu w Fuerstenbergu (Niemcy).

O godz. 12 odbędzie się msza św. polowa w miejscowości Fuerstenberg, położonej ok. 2 km od KL Ravensbrück, uroczysty pogrzeb ofiar zaplanowano na godz. 14.

Jak przekazał IPN, w latach 1940-1943 na tamtejszym cmentarzu w podziemiach kaplicy, która istnieje do dziś, palono zwłoki więźniarek - w tym Polek, a prochy zakopywano w nieoznaczonych grobach.

"W 1989 r. w czasie kopania grobu na cmentarzu zostały odkryte urny. Na urnach były metalowe tabliczki z imionami i nazwiskami oraz datami urodzin więźniarek. Na wieczkach zapisano także datę kremacji i numer listy obozowej oraz nazwę miejscowości +Fuerstenberg+, gdzie dokonano kremacji. Wieczka urn trafiły do miejscowego muzeum" - przekazano.

Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN mogli rozpocząć prace na cmentarzu w Fuerstenbergu w 2019 roku.

Na ich podstawie, jak poinformował IPN, zidentyfikowano 45 ofiar, m.in. Henrykę Dembowską z córką Małgorzatą, siostry Poborcówny - Irenę i Halinę, Zenonę Kierską, Krystynę Niemirycz. Odnaleziono również metalowe fragmenty ubrań i zapinki.

Obóz w Ravensbrück, położony ok. 80 km od Berlina otwarto w 1939 r. Przyjmuje się, że przeszło przez niego ok. 130 tys. kobiet i dzieci oraz ok. 20 tys. mężczyzn. Ok. 30 tys. więźniów zostało zamordowanych.

Najliczniejszą grupę wśród więźniarek - ok. czterdziestotysięczną - stanowiły Polki. Na Polkach wykonywano zbiorowe egzekucje, a także pseudonaukowe, brutalne eksperymenty.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...