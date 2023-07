Niemcy: Szef CDU nie wykluczył współpracy z AfD na szczeblu lokalnym, wśród polityków rozpętała się burza

Wypowiedź szefa CDU Friedricha Merza, udzielona podczas niedzielnego wywiadu dla ZDF, wywołała polityczną burzę wśród niemieckich polityków. Merz bowiem nie wykluczył możliwości współpracy z AfD na szczeblu lokalnym. W poniedziałek szef CDU wycofał się ze swojej wypowiedzi, przekonując, że został źle zrozumiany.

"Na szczeblu lokalnym Friedrich Merz nie chce wykluczać wspólnego podejmowania decyzji z AfD. To zszokowało wielu, a na Merza spłynęły słowa ostrej krytyki " - opisuje w poniedziałek portal RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Merz wypowiedział się w trakcie niedzielnego wywiadu dla ZDF, że Unia CDU/CSU nie będzie współdziałać z AfD na poziomie ustawodawczym i rządowym. "Jednak polityka lokalna to coś innego niż polityka federalna. Jeśli AfD ma teraz burmistrza w Turyngii i w Saksonii-Anhalt, to są to wybory demokratyczne. Musimy to zaakceptować. I oczywiście lokalne parlamenty muszą szukać sposobów na wspólne kształtowanie miasta, kraju związkowego czy powiatu" - stwierdził Merz w wywiadzie.

Markus Soeder, szef siostrzanej CSU, wyraźnie odrzucił możliwość współpracy z AfD na szczeblu lokalnym i tym samym wyraźnie zdystansował się od przewodniczącego CDU. "AfD jest antydemokratyczna, prawicowo-ekstremistyczna i dzieli nasze społeczeństwo. A to nie jest zgodne z naszymi wartościami" - uzasadnił Soeder w wypowiedzi na Twitterze. Jak podkreślił, AfD jest partią domagającą się wystąpienia Niemiec ze struktur UE i NATO.

Zieloni i socjaldemokraci dokonywali także porównań historycznych. "Historia pokazuje, że naziści nie mogą dojść do władzy bez głupich konserwatystów. A Merz jest niestety głupszy, niż się obawiano" - napisała na Twitterze posłanka Zielonych do Bundestagu, Paula Piechotta.

Merz "najwyraźniej niczego się nie nauczył z historii" i "odrzuca teraz wszystkie zasady za burtę", jeśli jest "gotowy do współpracy z prawicowymi ekstremistami" - ocenił z kolei polityk SPD z Bawarii - Florian von Brunn. "Każdy, kto jest gotów zrobić to na szczeblu lokalnym, wkrótce zrobi to na szczeblu rządu kraju związkowego lub federalnego" - dodał.

"Działając od 25 lat jako polityk lokalny, w tym kilka lat jako burmistrz, wiem, że lokalna polityka jest kolebką naszej demokracji" - oświadczyła na Twitterze polityk FDP Marie Agnes Strack-Zimmermann. "Każdy, kto jako przywódca partii czy frakcji wykazuje tak wielką pogardę dla struktur miejskich i tak bardzo nagina swoje partyjne poglądy na korzyść AfD, pokazuje, że nie nadaje się na wyższe stanowiska" - stwierdziła.

W odpowiedzi na te słowa krytyki, Merz oświadczył w poniedziałek na Twitterze: "Żeby było jeszcze raz jasne, nigdy nie wyraziłem się inaczej: obowiązuje rezolucja CDU. Nie będzie także żadnej współpracy CDU z AfD na poziomie lokalnym".