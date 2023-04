Niemcy: „Tagesschau” o wizycie prezydenta Zełenskiego w Polsce: to kolejny krok do zwycięstwa Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w trakcie państwowej wizyty w Polsce podpisał ważne kontrakty zbrojeniowe. Zostały poruszone także kwestie, która od dawna ciążyły na stosunkach między tymi dwoma krajami – komentuje w czwartek „Tagesschau”. Jak ocenił prezydent Zełenski, jego wizyta w Warszawie była kolejnym krokiem do zwycięstwa – zauważył „Tagesschau”.

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w środę wieczorem na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Jak podkreślił "Tageschau", jest to miejsce symboliczne, o czym podczas swojej przemowy przypomniał polski prezydent Andrzej Duda. Warszawski Zamek Królewski to "symbol wielkości Polski, zniszczonej przez Niemców i odbudowanej z gruzów po wojnie. Pomnik będący miejscem +nie do pokonania+".

Właśnie w tym symbolicznym miejscu prezydent Zełenski mówił o walce o wolność "której nie można wygrać połowicznie". "Czy daleko jeszcze do zwycięstwa? NIE! Nie można poprzestawać w solidarności. (…) To walka o wolność"- przekonywał Zełenski.

"Odkąd Zełenski przybył (środowego) ranka do Warszawy, obydwaj prezydenci demonstrowali jedność, gdzie tylko mogli. Zełenski mówił o przyjaźni polsko-ukraińskiej przez wieki po tym, jak Duda powitał go najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym" - przypomniał "Tagesschau".

"Czternaście miesięcy po rosyjskim ataku na pierwszy plan wysunęły się inne niż wojna kwestie. Takie jak toczące się postępowanie w sprawie ukraińskiej masakry polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej, do czego odniósł się także premier Mateusz Morawiecki" - dodał "Tagesschau".

Jak podkreślił "Tagesschau", prezydent Duda obiecał swojemu gościowi, że po zwycięstwie Ukrainy kraj ten stanie się "piękniejszy i nowocześniejszy". Podkreślił, że jeśli chodzi o odbudowę, Polska pozostanie w przyszłości najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy - czym odniósł się "prawdopodobnie do federalnego ministra gospodarki Roberta Habecka i jego delegacji biznesowej, która dzień wcześniej odwiedziła Zełenskiego w Kijowie".

"W Warszawie delegacja ukraińska podpisała kontrakty na zakup uzbrojenia (...). Dużo wiary, dużo optymizmu. Wieczorem podczas przemówień na Zamku Warszawskim stało się jasne, że wojna jest jeszcze do wygrania" - skomentował "Tagesschau".

Zdaniem prezydenta Dudy, "szybkie zawieszenie broni za wszelką cenę nie rozwiąże problemu i odbędzie się wyłącznie kosztem Ukrainy". "Nie zgadzamy się na to. Jedynie Ukraina ma prawo decydować o swojej suwerenności. A jedynym warunkiem , że przywódcy państw świata powinni żądać całkowitego wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy" - zacytował "Tagesschau" polskiego prezydenta.

"Jak stwierdził na koniec Zełenski, jego wizyta w Warszawie była kolejnym krokiem do zwycięstwa" - podsumował "Tagesschau".