9 maja Rosja upamiętnia zwycięstwo armii radzieckiej nad Niemcami, to "idealna data do wykorzystania przez rosyjską propagandę" - powiedział gazecie "Welt am Sonntag" szef Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang. W całych Niemczech można spodziewać się prorosyjskich działań, np. parad samochodowych i demonstracji.

Zdaniem Haldenwanga 9 maja w całych Niemczech "można spodziewać się prorosyjskich działań, takich jak parady samochodów i demonstracje, gdzie może być również pokazywany symbol Z rosyjskiej armii najeźdźców na Ukrainie".

Według Haldenwanga, prorosyjscy uczestnicy takich akcji "chcą przedstawiać się jako ofiary i podsycać narrację o rzekomej +rusofobii+".

"Wydaje się, że szczególnie gorące nastroje panują w Berlinie", gdzie na 8 i 9 maja planowane są liczne wiece i demonstracje - pisze "Welt". Corocznym obchodom upamiętniającym zakończenie II wojny światowej towarzyszyć będzie w tym roku kilka antyrosyjskich kontrmanifestacji z powodu wojny na Ukrainie. Burmistrz Berlina Franziska Giffey zapowiedziała, że w niedzielę weźmie udział w wydarzeniu organizowanym przez stronę ukraińską.

Największe wiece prorosyjskie mają się odbyć w poniedziałek przed Bramą Brandenburską i wokół sowieckiego pomnika w Treptower Park.

Na początku kwietnia, w dniu, w którym świat obiegły zdjęcia masakry w Buczy, oburzenie wywołała prorosyjska parada samochodowa. 900 osób przejechało przez Berlin samochodami z setkami rosyjskich flag. Uczestnicy nie protestowali przeciwko wojnie, ale przeciwko rzekomej dyskryminacji Rosjan w Niemczech. Od tego czasu podobne wydarzenia odbywały się w całych Niemczech - przypomina "Welt".

