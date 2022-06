Niemcy: "Welt": w Polsce wyraźny brak zaufania do niemieckiej polityki; "krytyka ze wszystkich stron"

Wśród obywateli Polski poziom zaufania do Niemiec jest niższy niż kiedykolwiek. Z kolei Niemcy nie wykazują zainteresowania swoim dużym wschodnim sąsiadem - pisze dziennik "Welt", powołując się na najnowsze wyniki badań Barometru Polska-Niemcy, czyli badania relacji między dwoma krajami.

Według badania tylko 48 procent Polaków dobrze ocenia stan stosunków polsko-niemieckich. W poprzednim badaniu było to jeszcze 65 procent, a nigdy od początku badań - jak pokazuje wykres w "Welt" - ocena ta nie spadła poniżej 50 procent. Jeśli chodzi o Niemców, nastąpił wzrost zadowolenia z wzajemnych relacji, z 57 procent do 62.

"Badania do Barometru zakończyły się 22 lutego, dwa dni przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Można przypuszczać, że od tego czasu postrzeganie Niemców i Polaków znów się zmieniło, ale nie na lepsze po stronie polskiej" - zwraca uwagę "Welt".

"Widzimy wyraźnie, że w Polsce wzrosły nastroje antyniemieckie. Towarzyszy temu utrata zaufania do niemieckiej polityki" - mówi wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt Agnieszka Lada-Konefał w rozmowie z "Welt". Wraz ze swoim kolegą Jackiem Kucharczykiem, dyrektorem polskiego think tanku ISP, jest ona odpowiedzialna za badanie, które jest również finansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundację Konrada Adenauera - wyjaśnia gazeta.

Niemiecko-rosyjski gazociąg Nord Stream 2 "bardzo zaszkodził reputacji Niemiec; przyczynia się do tego również niezdecydowana polityka Niemiec wobec Ukrainy, którą wielu Polakom trudno zrozumieć, oraz chaotyczna komunikacja dotycząca np. dostaw broni" - czytamy w tekście.

Ogólnie rzecz biorąc, ocena polityki europejskiej i zagranicznej Niemiec pogorszyła się. 31 proc. Polaków uważa, że polityka europejska Niemiec prowadzi do wzrostu napięć w Europie, a 43 proc. jest zdania, że Niemcy przyczyniają się do lepszej współpracy w Europie. Liczba ta spadła z 68 proc. w 2015 roku.

To, co powinno jednak szczególnie dać Niemcom do myślenia, to fakt, że utrata zaufania do polityki niemieckiej w Polsce rozszerza się, tzn. już nie tylko zwolennicy obozu rządowego są sceptycznie nastawieni do Berlina. Krytyka przychodzi ze wszystkich stron - mówi Lada-Konefał.

Wątpliwe jest jednak, czy w Berlinie jest to dostrzegane. Niemcy - co od lat jest stałym elementem w stosunkach polsko-niemieckich - często nie wykazują zainteresowania swoim dużym wschodnim sąsiadem, np. znacznie rzadziej niż Polacy podróżują do sąsiedniego kraju, niemieccy politycy rzadko wspominają o Polsce - zauważa "Welt".

Lada-Konefał jest zaskoczona tym, skąd Niemcy i Polacy czerpią informacje o drugim kraju. Większość Polaków uczy się w szkole o Niemczech - 46 proc., podczas gdy w Niemczech tylko 28 proc. uczniów słyszało coś o Polsce. Dla Niemców najczęstszym źródłem wiedzy jest telewizja - 37 proc. z nich dowiedziało się już w ten sposób czegoś o Polsce.

Z Berlina Berenika Lemańczyk