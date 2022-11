Niemcy: Wiceprzewodnicząca Bundestagu krytykuje zawracanie migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Wiceprzewodnicząca Bundestagu Katrin Goering-Eckardt skrytykowała zawracanie migrantów na granicy polsko-białoruskiej. "To nie jest zgodne z prawem europejskim i naszymi wartościami" - powiedziała w poniedziałek portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Ludzie są odsyłani bez sprawdzania indywidualnego przypadku lub bez dostępnej opieki medycznej" - powiedziała Goering-Eckardt. "Ci, którzy zostali zawróceni, nie mają pewności, że zostaną bezpiecznie zakwaterowani na Białorusi. Wręcz przeciwnie" - uważa wiceprzewodnicząca Bundestagu. To "oczywiście zawracania, które w Europie są zabronione".

Goering-Eckardt powiedziała także, że "prawo europejskie musi mieć zastosowanie, być bronione i chronione na naszych europejskich granicach zewnętrznych. Praworządność musi dotyczyć wszystkich ludzi. Potrzebny jest humanitaryzm i porządek. Oznacza to uporządkowane rejestracje, pomoc humanitarną na miejscu i (...) legalne drogi migracji". Migranci mają prawo do sprawiedliwych procedur. Dotyczy to również sprawiedliwego rozmieszczenia w Europie. "To nie jest łatwe, ale musimy zrobić wszystko, by tak się stało" - podkreśliła polityk partii Zielonych.

W ubiegłym roku białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka zaczął sprowadzać uchodźców na granicę z Polską, aby wywrzeć presję na UE - przypomina RND.