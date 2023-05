Niemcy: Wszyscy podróżujący polskim autokarem, który zderzył się z cysterną, zostaną przewiezieni do szpitali

W pobliżu miejsca wypadku na autostradzie A12 po wypadku wciąż przebywają pasażerowie, którzy nie wymagali natychmiastowego przewiezienia do szpitali. Jak poinformowała polska policja, zapadła decyzja, że oni też będą przewiezieni do pobliskich placówek medycznych.

"W niedużej odległości od miejsca wypadku polskiego autokaru w Niemczech została utworzona strefa bezpieczna, w której przebywają podróżujący, którzy nie wymagali natychmiastowej pomocy szpitalnej. Z naszymi obywatelami są polscy policjanci, podróżujący są pod stałą opieką" - poinformowały w mediach społecznościowych służby prasowe polskiej policji.

Kwadrans później podały też, że podjęto decyzję, by osoby przebywające w strefie bezpiecznej przewieźć do pobliskich placówek medycznych celem przeprowadzenia szczegółowych badań. "To działania profilaktyczne" - zapewniła policja.

Na miejscu - jak czytamy w tweecie - są również przedstawiciele polskiej ambasady w Niemczech.

Do zdarzenia doszło w Niemczech kilkadziesiąt kilometrów za granicą Polski, pomiędzy Świeckiem a Berlinem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w polski autokar wjechała cysterna; 56 osób zostało rannych. Jak przekazała PAP policja, w woj. lubuskim uruchomiono centrum operacyjne policji celem koordynowania i wymiany informacji ze stroną niemiecką.