Nieoczekiwane wyznanie wiceministra z PiS

Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej przyznał w rozmowie z RMF FM, że bardzo blisko mu do Konfederacji. Ubolewa również, że liderzy tego ugrupowania "są źle nastawieni" do pomysłu koalicji z PiS.





- Światopoglądowo jestem ekstremalnie na prawo, więc mi najbliżej byłoby do Konfederacji - odpowiedział wiceminister rodziny Paweł Wdówik pytany o potencjalnych koalicjantów PiS po wyborach.

- Jest mi bardzo przykro, że liderzy Konfederacji są tak źle nastawieni do pomysłu koalicji z nami - przyznał kandydat PiS do Sejmu w rozmowie z RMF FM.

- Myślę też, że jest duży potencjał w PSL, z nimi się naprawdę rozmawia merytorycznie - dodał Paweł Wdówik.

"Człowiek ma mieć prawo wyboru, kiedy przejdzie na emeryturę"

W wtorkowej (10 października) Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych odpowiadał między innymi na pytania dotyczące emerytur stażowych, podatków, a także potencjalnych powyborczych koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości.

Kandydujący do Sejmu z listy PiS Paweł Wdówki zapewniał, że to ugrupowanie nie planuje podniesienia wieku emerytalnego. - Mówimy tylko tyle, że człowiek ma mieć prawo wyboru, kiedy przejdzie na emeryturę. To ma być dla kobiet od 60. roku życia, a mężczyzn - od 65. roku życia - zaznaczył Wdówik.

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek przypomniał, że na niedawnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich Jarosław Kaczyński przedstawił propozycję wprowadzenia emerytur stażowych. Ma to by 38 lat pracy dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

Wielu komentatorów zauważa, że takie świadczenia mogą być bardzo niskie. Gość RMF FM nie chciał się z tym zgodzić. - Najniższa emerytura, która w tej chwili jest dostępna, to 1580 zł. Wszyscy, którzy będą chcieli na emeryturę stażową przejść, to takie pieniądze dostaną minimum, chyba że ze składek będzie wynikało więcej - zaznaczył Wdówik.

Wprowadzenie emerytur stażowych nie jest obniżeniem wieku emerytalnego

Kandydat PiS do Sejmu stwierdził, że wprowadzenie emerytur stażowych nie jest obniżeniem wieku emerytalnego. Rozmawiałem ostatnio z pielęgniarką, która powiedziała: "Boże, jak ja czekam na emerytury stażowe".

- Dlaczego? Dlatego że ona wtedy dostanie to, co jej ze składek będzie wynikało, ale nie mniej niż minimalną. Do tego będzie mogła dalej pracować w takim wymiarze, jaki jej będzie pasował - zaznaczył wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

W rozmowie pojawił się też wątek propozycji Trzeciej Drogi, która postuluje za wprowadzeniem emerytury bez podatku. - Zlikwidowaliśmy podatek do 2,5 tys. zł. Z całą pewnością, jeżeli zostanę w ministerstwie, będziemy analizować te rozwiązania - zapewnił Paweł Wdówik.

"Najbliżej byłoby do Konfederacji, ale w PSL też jest duży potencjał"

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał między innymi o potencjalnych powyborczych koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Wdówik zastrzegł, że ta decyzja będzie należała do władz partii, ale przyznał, że jemu osobiście blisko jest do Konfederacji.

- Ja jestem światopoglądowo ekstremalnie na prawo, więc odpowiedź jest taka, że mi najbliżej byłoby do Konfederacji. I jest mi bardzo przykro, że ci panowie (liderzy Konfederacji - red.) są tak źle nastawieni do pomysłu koalicji z nami. Myślę też jednak, że jest duży potencjał w PSL, z nimi się naprawdę rozmawia merytorycznie - ocenił wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej.