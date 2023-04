Nieoficjalnie: w ramach zawartej umowy Polska 2050 i PSL będą dzieliły się finansami "pół na pół"

Polska 2050 i PSL będą dzieliły się finansami "pół na pół", kształt list wyborczych zgłaszanych do PKW będzie wymagał zgodnej decyzji obu liderów formacji, a po wyborach deklarują się zawiązać rząd z ugrupowaniami opozycji demokratycznej - to część zapisów umowy dot. wspólnego startu w wyborach, do której dotarła PAP.

W czwartek po godz. 13 w Warszawie liderzy ugrupowań - przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz - mają ogłosić na konferencji prasowej wspólny start w wyborach.

Ugrupowania zawarły porozumienie, że do wyborów pójdą wspólnie jako koalicja. Oznacza, że będą musieli przekroczyć ośmioprocentowy próg wyborczy.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, w ramach zawartej umowy, obie partie zobowiązały się m.in. do tego, że po wyborach zawiążą rząd z ugrupowaniami opozycji demokratycznej. W umowie zapisano również, że ugrupowania będą dzieliły się finansami "pół na pół". Dotyczyć to ma zarówno kosztów kampanii, jak i subwencji.

Ponadto, obie strony zobowiązały się do tego, że kształt list wyborczych zgłaszanych do PKW będzie wymagał zgodnej decyzji liderów obu formacji - Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni.

W umowie zapisano także, że po wyborach powstaną dwa kluby parlamentarne, ugrupowania nie stworzą wspólnej partii i każda z nich zachowa swoją podmiotowość.