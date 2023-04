Niepełnosprawni z domu dziecka na Ukrainie znaleźli schronienie w sanatorium w Krasnobrodzie (Lubelskie). Są to osoby w wieku od 7 do 32 lat m.in. z zespołem Downa, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową. Wolny czas spędzają w Polsce m.in. na spacerach, słuchaniu muzyki, pisaniu wierszy czy gotowaniu.

Blisko 30-osobowa grupa niepełnosprawnych z domu dziecka w Znamiance (obwód kirowohradzki) na Ukrainie od ponad roku przebywa w Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie (Lubelskie). Są to osoby w wieku od 7 do 32 lat. Siedmioro z nich jest niepełnoletnich. Wraz z czterema opiekunkami, które z nimi przyjechały, mieszkają w budynku po dawnej szkole dla dzieci przyjeżdżających na turnusy.

"Gdy tylko dowiedzieliśmy się o tym, że trafią do nas, to odmalowaliśmy pomieszczenia, zorganizowano łóżka, pościel i inne niezbędne rzeczy. Zapewniamy im zakwaterowanie i wyżywienie, a także pomagamy w sprawach urzędowych, opiece rehabilitacyjnej czy przy wizytach lekarskich u stomatologa, okulisty" - przekazała w rozmowie z PAP dyrektor sanatorium w Krasnobrodzie Barbara Kowal, dodając, że uchodźcy mają również wsparcie wolontariuszy z zamojskiego PCK, którzy odwiedzają ich regularnie.

Niemiecki Czerwony Krzyż ufundował za około 270 tys. zł wyremontowanie i wyposażenie nowej kuchni i jadalni w budynku zamieszkanym przez Ukraińców. Jak wyjaśniła dyrektor, wcześniej grupa niepełnosprawnych musiała trzy razy dziennie przechodzić do innego budynku, gdzie jest stołówka. "Teraz oprócz śniadania, obiadu i kolacji, sami sobie w międzyczasie coś przyrządzają na miejscu i gotują np. ulubione ukraińskie potrawy" - dodała.

Dyrektor wyjaśniła, że wśród przybyłych z domu dziecka na Ukrainie są m.in. osoby z autyzmem, z zespołem Downa, niepełnosprawnością ruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami wzroku. Dodała, że w ukraińskim domu dziecka zostało jeszcze około stu, najciężej chorych podopiecznych. "Nasza grupa to osoby najbardziej sprawne z całego ośrodka, reszta wymaga indywidualnej opieki" - wyjaśniła.

Przyznała, że pod względem medycznym była to na początku bardzo zaniedbana grupa. "Ostatnio zrobiliśmy dziewczynce badanie okulistyczne i okazało się, że ma wadę minus 28 dioptrii. Wszyscy przeżyliśmy szok, łącznie z osobą wykonującą badanie, bo nigdy z taką wadą się nie spotkała. Dziewczynka ma już nowe okulary i mamy nadzieję, że ułatwi jej to funkcjonowanie" - powiedziała dyrektor.

Zauważyła również, że na przestrzeni roku podopieczni z Ukrainy stali się też bardziej kontaktowi, otwarci, chętnie spacerują na dworze. "Praktycznie całe lato spędzali od świtu do wieczora na zewnątrz. Z informacji od nich wynika, że tak naprawdę na Ukrainie nie opuszczali swojego budynku, nie korzystali ze świata zewnętrznego" - przekazała dyrektor sanatorium. Dodała, że mają przeróżne zainteresowania i talenty, począwszy od śpiewu, malowania, pisania wierszy, po zdolności kulinarne.

Jedna z ukraińskim opiekunek, 60-letnia Olena powiedziała PAP, że w ich mieście nie było działań wojennych, ale na początku wszyscy żyli w strachu, a dzieci bardzo to przeżywały. "W Krasnobrodzie mamy bardzo dobrą opiekę i warunki. Dzieci najchętniej lubią tu słuchać głośno muzyki, tańczyć i piec ciasta w kuchni. Nasza praca polega na opiece nad nimi całodobowo, praktycznie przy wszystkich codziennych czynnościach, jak mama" - zauważyła Olena.

Nawiązując do pracy w ośrodku przyznała, że na Ukrainie jest duży problem z porzucaniem dzieci niepełnosprawnych. "W porównaniu do innych krajów, łatwiejsza jest możliwość oddania ich do domów dziecka, czy jeszcze zostawienia w szpitalu. Stąd liczba osób w takich ośrodkach jest duża" - powiedziała Olena, która od trzech lat pracuje w domu dziecka w Znamiance.

60-latka zostawiła na Ukrainie m.in. córkę i wnuków, wcześniej pochowała męża. Podkreśliła, że dzieci przywykły już do mieszkania w Polsce, ale "w duszy chcą powrócić na Ukrainę". "Wszystkie piosenki, wiersze, które śpiewają - to tylko po ukraińsku. Większość z nich rozumie, że teraz trwa wojna w ojczyźnie" - dodała.

Lessia wcześniej pracowała kilkanaście lat w przedszkolu, a od trzech lat w domu dziecka jako opiekunka i animatorka. "Robimy razem prace plastyczne, wycinany, kleimy, malujemy. Poza tym uczę ich gotować, prasować - tego, co moich własnych dzieci chciałabym nauczyć. Traktuję je jak moją rodzinę. Nigdy nie żałowałam, że zaczęła tu pracę. Naszą misją jest pomagać - jesteśmy im potrzebni - kto jak nie my?" - zaznaczyła.

6-letni Sasza z autyzmem chodzi do szkoły specjalnej w Tomaszowie Lubelskim. Dobrze rozumie język polski. Wymienił, że w klasie ma koleżanki i kolegów o imionach: "Michałek, Oktawia, Kalina, Dawid i Grzegorz". Nawiązując do tego, co robi w szkole odpowiedział: "piszę, odrabiam lekcje". Jego pasją są samochody, które lubi rysować. "Śmieciarka, autobus" - podał. W trakcie rozmowy z dziennikarką PAP był bardzo zainteresowany dyktafonem. Zapytany, czy jak dorośnie zostanie dziennikarzem, z całym przekonaniem powiedział: "Tak".

30-letnia Liana jeździ na wózku inwalidzkim. Zaznaczyła, że podoba jej się w Polsce, ale "na Ukrainie jest inaczej". "Lubię swoją Ukrainę, tęsknię za bliskimi, chciałabym ich zobaczyć, ale tam jest teraz wojna. Tutaj lubię przebywać na dworze, gotować, np. barszcz ukraiński czy robić pizzę lub ciasto" - powiedziała Liana.

Walentyna, 32-latka, która z powodu postępującej choroby również jeździ od kilkunastu lat już tylko na wózku poinformowała, że w Polsce jest po raz pierwszy. "Mój brat żył w Polsce, ale gdy wybuchła wojna, to wrócił walczyć, a ja wyjechałam z Ukrainy, dosłownie się minęliśmy" - dodała. Jej pasją jest pisanie wierszy. W swoim zeszycie ma kilkadziesiąt stron zapisanych utworami w cyrylicy, które są poświęcone m.in. wrażeniom po przybyciu do Polski, Ukrainie, walczącym żołnierzom.