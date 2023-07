Niepokojące informacje o Grupie Wagnera. Polska wzmacnia ochronę na granicy z Białorusią

Dodatkowe siły już się pojawiają. To jest kwestia najbliższych dni, że 500 nowych funkcjonariuszy oddziałów prewencji i kontrterrorystów pojawi się na granicy z Białorusią - powiedział w poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Polska wzmacnia ochronę granicy polsko-białoruskiej.

- Sygnujemy 500 funkcjonariuszy polskiej policji do wsparcia funkcjonariuszy straży granicznej - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

- Informacje o możliwości pojawienia się dużej liczby żołnierzy, w cudzysłowie Grupy Wagnera, są informacjami bardzo wiarygodnymi - dodał.

Szef MSWiA był pytany, dlaczego Polska wzmacnia ochronę granicy polsko-białoruskiej.

"Sytuacja na granicy z Białorusią jest sytuacją napiętą. Informacje o możliwości pojawienia się dużej liczby żołnierzy, w cudzysłowie Grupy Wagnera, są informacjami bardzo wiarygodnymi. Na razie jeszcze do tego nie doszło, ale musimy być przygotowani na ten scenariusz" - wyjaśnił.

500 funkcjonariuszy polskiej policji będzie wspierać straż graniczną

Podkreślił, że dlatego też siły nasze na granicy z Białorusią ulegają wzmocnieniu. "Sygnujemy 500 funkcjonariuszy polskiej policji do wsparcia funkcjonariuszy straży granicznej. To będą funkcjonariusze oddziałów prewencji i kontrterroryści. Zwiększa się również liczba żołnierzy na granicy. Aczkolwiek będziemy stosownie do sytuacji działali i jeśli będzie taka potrzeba, to te siły będą ulegały dalszemu wzmocnieniu" - dodał szef MSWiA.

"Drugiej stronie wysyłamy jasny sygnał, że jesteśmy gotowi. Wiemy, że możliwe są różnego typu prowokacje. Ta sytuacja jest bardzo szczegółowo monitorowana przez nasze służby i służby państw sojuszniczych. Wymiana informacji jest natychmiastowa. Także mamy ogląd tego, co się dzieje na Białorusi i chcę przekazać tę informację" - podkreślił.

Prigożyna i Grupy Wagnera jeszcze nie ma na granicy Polski z Białorusią

Kamiński zaznaczył, że samego Prigożyna i jego żołnierzy - bandytów jeszcze nie ma na granicy Polski z Białorusią. "Na pewno był plan ich dyslokacji tam" - dodał.

Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w środę, że w związku z obecnością Grupy Wagnera na Białorusi zostały podjęte decyzje ws. obrony polskiej granicy wschodniej, zarówno doraźne, jak i trwałe. Odnosi się to zarówno do zwiększenia ilości sił stacjonujących tam, jak i przeszkód oraz umocnień na granicy.

W piątek wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz ocenił, że szczególnie przed szczytem NATO na Litwie należy się spodziewać prowokacji, a grupa Wagnera "może być wykorzystywana np. do presji migracyjnej na granicę polsko-białoruską lub litewsko-białoruską poprzez wmieszanie ich w grupy migrantów".

SG podała, że w niedzielę 159 cudzoziemców, wśród których byli m.in. obywatele Indii, próbowało przedostać się z Białorusi do Polski. Zwróciła uwagę, że migranci próbują przekroczyć granicę w dużych grupach.

Straż Graniczna poinformowała, że wśród blisko 160 osób, które chciały przekroczyć granicę, 19 z nich na widok polskich patroli wycofało się na Białoruś.

Od początku roku odnotowała ponad 12 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusią. Jak wynika z przekazywanych wcześniej przez SG danych, w marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys., a od początku lipca to już ponad 300 prób.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych spodziewa się o wiele bardziej nasilonych prowokacji na polsko-białoruskiej granicy

Koordynator programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Wojciech Lorenz w poniedziałek w Studiu PAP pytany o to, czy mamy do czynienia z realnym zagrożeniem ze strony najemników przebywających na Białorusi stwierdził, że warto podjąć działania zapobiegawcze, gdyż w innym wypadku "politycy mogliby narazić się na zarzut zaniechania".

Jego zdaniem obecność Grupy Wagnera na Białorusi jest ważnym elementem w "grze sił" między Aleksandrem Łukaszenką oraz Władimirem Putinem, a także potencjalnym elementem nacisku na Ukrainę czy Polskę.

"Łukaszenka z jednej strony może wywierać presję na Putina poprzez to, że będzie miał Wagnera na swoim terytorium. Z drugiej strony może też wywierać presję na Ukrainę, ale także na Polskę i eskalować te zagrożenia na granicy. I oczywiście tutaj grupa Wagnera oficjalnie postrzegana jako bezpaństwowcy do których się nikt nie przyznaje, będą stanowili bardzo użyteczne narzędzie w grze Łukaszenki z Polską i trzeba się liczyć nie tylko z nasileniem tego kryzysu migracyjnego" - powiedział.

Zdaniem eksperta wagnerowcy mogą być użyteczni m.in. w "przepychaniu uchodźców" z Białorusi do Polski w połączeniu ze zwiększeniem liczby lotów z Bliskiego Wschodu w celu "mamienia tych osób (przez reżim Łukaszenki) wizją dostania się na terytorium unii Europejskiej".

"Spodziewam się też niestety nasilenia działań prowokacyjnych. Mieliśmy z nimi już do czynienia, z oślepianiem naszych służb granicznych laserami, ze strzałami w powietrze, z atakami na samochodu, więc tutaj się można spodziewać o wiele bardziej nasilonych prowokacji. A nawet gdyby doszło do takiego zdarzenia jak strzał z broni ostrej w stronę naszych pograniczników, to też będzie bardzo poważny problem" - ocenił.

Lorenz zaznaczył, że każde takie działanie należy jasno traktować jako zagrożenie ze strony białoruskiego reżimu i interpretować jako czyn dokonany za zgodą i wsparciem białoruskich władz.