Niesiołowski: to były nieuczciwe wybory, nieustająca kloaka

- Bardzo się cieszę z wyników wyborów – mówi Stefan Niesiołowski, były polityk PO.

- Gigantyczna przewaga, te wybory nie były równe, ich większość to przekupstwa. To wszystko mogło doprowadzać do tego, że wygrają, jednak przegrali. Wystarczy włączyć telewizję, był przekręt spółki Skarbu Państwa… - mówi nam Stefan Niesiołowski.

W jego ocenie wybory są procesem.

- Jeżeli ktoś dysponuje gigantycznymi pieniędzmi, jeździ po Polsce, przekupuje, płaci wielkie pieniądze, to jest jedna wielka nieustająca kloaka, która opluwała przeciwników politycznych. To jest jeden wielki przekręt. Wybory polegają na uczciwej konkurencji, na szambie - ostro ocenia Stefan Niesiołowski.

Były obawy, że oni nie uznających wyników i zachowają się tak, jak Łukaszenka. Ale - zdaniem Niesiołowskiego - tak nie będzie.

- Nie będzie w Polsce żadnych rozruchów – powiedział marszałek Niesiołowski.

W jego opinii te wybory były nieuczciwe, bo jedna strona miała gigantyczne pieniądze, jakie daje państwo. Finansowali wszystkie owoce kampanii, mieli wielkie billboardy, instytucje. Opozycja była skazana na 1-2 media. Reszta mediów była skrajnie nieufna, zajmowała się szkalowaniem opozycji.

- KO, Trzecia droga i Lewica muszą się dogadać, inaczej byłaby to zbrodnia wobec Polski - mówi Stefan Niesiołowski.