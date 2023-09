niezalezna.pl: Lech Jaworski nie wystartuje z list Trzeciej Drogi po krytyce podniesienia wieku emerytalnego

Lech Jaworski miał kandydować do Sejmu z list Trzeciej Drogi w okręgu warszawskim, nie zostanie jednak wystawiony w wyborach. To konsekwencja krytycznej wypowiedzi dotyczącej podniesienia wieku emerytalnego przez rząd PO-PSL - napisał w poniedziałek portal niezalezna.pl.

Jak przypomniał portal, Lech Jaworski, który miał w okręgu warszawskim kandydować z listy Trzeciej Drogi z ramienia PSL, był pytany o reformę emerytalną koalicji PO-PSL 30 sierpnia w programie "Polska mówi" w TVP1.

"Uważam, że decyzja, która została wówczas podjęta, czyli podwyższenie wieku emerytalnego, nie tylko nie była dobrą decyzją, ale była błędną decyzją. Pan Kosiniak-Kamysz nie ma wielkiego problemu z tym, żeby bronić teraz, że to była słuszna i wspaniała decyzja. Z wypowiedzi panów w programie doszedłem do wniosku, że wiek emerytalny w tej chwili nie powinien ulegać zmianie - to powinno być 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn" - odpowiedział wtedy Jaworski cytowany przez niezalezną.pl.

Portal przypomniał, że w mediach, m.in. "Gazecie Wyborczej", Lech Jaworski był wymieniany jako kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu. "Miał startować w okręgu warszawskim, z wysokiej pozycji" - zaznaczył portal.

"Z informacji portalu niezalezna.pl wynika, że to już nieaktualne. Na drugi dzień po wypowiedzi Jaworskiego na temat wieku emerytalnego - propozycja startu w wyborach parlamentarnych została wycofana przez liderów Trzeciej Drogi" - napisano w publikacji portalu.

