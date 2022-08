Nieznany kangur zamieszkiwał Papuę Nową Gwineę

Nowy gatunek prehistorycznego kangura, który zamieszkiwał górski rejon Papui Nowej Gwinei, opisują naukowcy na łamach magazynu „Transactions of the Royal Society of South Australia”.

Skamieniałość kangura pochodzi z Papui Nowej Gwinei. Na potrzeby znaleziska paleontolodzy australijscy utworzyli nowy gatunek i rodzaj w systematyce.

Okazuje się bowiem, że prehistoryczny kangur znacząco różnił się od kangurów australijskich - argumentują paleontolodzy australijscy z Flinders University. Reprezentował raczej prymitywną postać kangura, endemiczną dla Papui Nowej Gwinei. Tym samym rewidują ustalenia poprzedników.

Pierwszy naukowy opis nowogwinejskiego kangura pochodzi z lat 80 XX w. od paleontologa, Tima Flannery'ego. Skamieniałość datowano na 20 tys.-50 tys. lat i nadano jej nazwę Nombe nombe od miejsca odkrycia (stanowisko paleontologiczne Nombe Rockshelter).

Kangur zamieszkiwał lesisty, górski obszar z gęstym poszyciem. Żywił się twardymi liśćmi drzew i krzewów. Mierzył ok. 1,5 m wysokości i ważył do 60 kg. Badania skamieniałości przeprowadzono m.in. za pomocą różnych technologii obrazowania 3D.

Naukowcy podejrzewają,ze gatunek mógł wyewoluować z wcześniejszej postaci kangura, która rozprzestrzeniła się na Nowej Gwinei ok. 5-8 mln lat temu. W tym czasie wyspa była połączona z Australią pomostem lądowym ze względu na niski poziom mórz. Dzisiaj oddzielone są niespokojnymi wodami Cieśniny Torresa. Ten pomost lądowy umożliwił licznym gatunkom ssaków przedostanie się na Nową Gwineę.

Więcej - w publikacji źródłowej (https://news.flinders.edu.au/blog/2022/06/30/giant-roo-relic-found-in-png/).