Nikt ze strony PiS-u nie rozmawiał z Markiem Sawickim nt. ewentualnej koalicji

Nikt ze strony PiS-u ze mną nie rozmawiał nt. ewentualnej koalicji. Władysław Kosiniak-Kamysz też takich sygnałów z tamtej strony nie dostawał - powiedział w czwartek Marek Sawicki (PSL), któremu prezydent Andrzej Duda powierzył funkcję marszałka seniora izby.

Sawicki, pytany o to, czy ktoś ze strony PiS-u rozmawiał z PSL nt. ewentualnej koalicji, odpowiedział: "Ze mną nikt nie rozmawiał. Pytałem nawet przed chwilą, jadąc do studia, bo widziałem prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, on też takich sygnałów z tamtej strony nie dostawał".

"Myślę, że to jest tylko taka narracja, na użytek powierzenia funkcji panu premierowi Morawieckiemu tworzenia nowego rządu. Jestem przekonany, że pan premier bardzo szybko z tej propozycji i z tej misji zrezygnuje, bo zwyczajnie premier Mateusz Morawiecki co, jak co, ale liczyć potrafi" - podkreślił Sawicki.

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek postanowienia o wyznaczeniu marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Na marszałka seniora Sejmu został wyznaczony poseł PSL Marek Sawicki, a na marszałka seniora Senatu - senator Michał Seweryński, który startował jako kandydat PiS. We wtorek Sawicki przekazał, że prezydent Duda zaprosił jego i Seweryńskiego na czwartek na wręczenie powołań na marszałków seniorów.