Nitras (KO): poczta, zakłady energetyczne, dworce kolejowe i banki zostały zmienione w sztaby wyborcze PiS

Poczta, zakłady energetyczne, dworce kolejowe i banki zostały zmienione w sztaby wyborcze PiS – mówił w piątek Sławomir Nitras (KO). Skomentował w ten sposób przystąpienie fundacji m.in. Poczty Polskiej, PGE, grupy PKP i PKO BP do podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej.

Sławomir Nitras, "jedynka" Koalicji Obywatelskiej w okręgu 41, wraz z m.in. marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, który kandyduje do Izby Wyższej parlamentu z listy KO w okręgu 97, wzięli w piątek udział w briefingu prasowym w Szczecinie.

"Dzięki Szczecinowi w pewnym sensie, dzięki (szefowi kampanii wyborczej PiS, europosłowi PiS) Joachimowi Brudzińskiemu poczta została przemieniona na oddział kampanii wyborczej PiS pod nazwą +poczta+, zakłady energetyczne zostały zmienione na sztaby wyborcze PiS, dworce kolejowe i pociągi zostały zmienione na sztaby wyborcze PiS i banki zostały zmienione na sztaby wyborcze PiS. To jest niebywały skandal" - powiedział poseł.

Dodał, że wybory 15 października "są po to, żeby pociągi woziły ludzi, żeby PKP świadczyły nam usługi na odpowiednim poziomie, a nie po to, żeby było to zaplecze dofinansowania przez Brudzińskiego kampanii wyborczej".

Jak mówił, Poczta Polska "ma największe w Europie Środkowej centrum logistyczne, dystrybucyjne". "To centrum dystrybucyjne zostało zastawione w banku. I zrobili to ci, którzy mówią, że nie wolno wyprzedawać majątku narodowego. Za pół miliarda złotych centrum dystrybucyjne pod Łodzią zostało zastawione po to, żeby poczta mogła na bieżąco funkcjonować, bo jej stan finansów jest dramatyczny" - kontynuował Nitras.

Mówił, że pracownicy poczty, m.in. listonosze, domagają się podwyżek, "bo zarabiają minimalną krajową".

Wskazał, że Poczta Polska, grupa PGE, PKP i bank PKO BP "przystąpiły do komitetu referendalnego i będą promować za 30 mln zł każda z tych instytucji referendum wśród obywateli".

Jak ocenił, referendum służy "tylko i wyłącznie temu, żeby zwiększyć szanse wyborcze rządzących".

"To jest, panie Brudziński, czysta kradzież. Pan kradnie pieniądze ludzi, którzy korzystają z poczty, pieniądze emerytów, którzy nie mają za co zapłacić rachunków za prąd, pan kradnie pieniądze studentów, którzy próbują dojechać do Szczecina na studia, ludzi, którzy chcą pojechać pociągiem na wakacje, kradniecie pieniądze wszystkich klientów państwowych banków w Polsce" - mówił Nitras.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że PGE, Enea, PZU, JSW, Grupa PKP, Bank Pekao S.A., Giełda Papierów Wartościowych - fundacje powołane przez te spółki właśnie zarejestrowały się jako podmioty uprawnione do prowadzenia nieodpłatnej kampanii w mediach publicznych.