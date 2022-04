Nitras o uchyleniu mu immunitetu: to kompromitacja prezesa Kaczyńskiego

To kompromitacja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek - w ten sposób Sławomir Nitras (KO) skomentował uchylenie mu immunitetu przez Sejm. Chodziło o to, żeby dopaść Nitrasa - dodał. W tle całej sprawy - jak mówił - jest kwestia walki z rasizmem.

Sejm uchylił w czwartek immunitet Sławomirowi Nitrasowi (KO). O zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności posła Koalicji Obywatelskiej wnioskował b. działacz Kukiz'15 Marek Palarczyk, który chce złożyć do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko politykowi PO. Na początku kwietnia z kolei Sejm odrzucił wniosek prokuratury o zgodę na pociągnięcie Nitrasa do odpowiedzialności karnej. Śledczy chcieli politykowi PO postawić m.in. zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej posłów PiS: Iwony Arent i Sebastiana Kalety.

Nitras, komentując czwartkowe głosowanie w Sejmie, ocenił, że to efekt chęci "dopadnięcia" go przez Prawo i Sprawiedliwość. "Dziś prezes Kaczyński, widziałem jego minę, miał odrobinę satysfakcji przez chwilę" - ironizował poseł KO.

Jego zdaniem, politycy PiS "nawet nie wiedzą", czego dotyczył wniosek Palarczyka. "To jest kompromitacja pana Kaczyńskiego i pani (marszałek Sejmu) Witek, że dopuścili w ogóle do głosowania tego wniosku i jeszcze mieszają Sejm w jakiejś swoje wojenki. Chodziło o to, żeby dopaść Nitrasa; dla tej chwili satysfakcji oni podeptali elementarne prawa wszystkich Polaków do tolerancji ze względów religijnych i rasowych" - ocenił Nitras.

Według niego, wniosek Palarczyka ma związek z incydentem, do którego doszło kilka lat temu w Sejmie, kiedy na jednym z korytarzy pojawił się mężczyzna w koszulce z napisem uderzającym w wyznawców islamu. "Jestem oskarżany o to, że nie pozwoliłem na to, żeby jakiś facet, tu w Sejmie chodził w koszulce, na której było napisane: +jestem rasistą+, +jestem patriotą+, +precz z islamem+, czy +Polska wolna od islamu+. Poprosiłem Straż Marszałkowską o to, żeby zareagowała, bo nie wolno, szczególnie w Sejmie, wzywać do nienawiści ze względów rasowych, religijnych. Zrobiłem to, co jest moim obowiązkiem jako parlamentarzysty, i zawsze będę to robił" - relacjonował polityk Platformy Obywatelskiej.

Jak dodał, między innymi po to został wybrany do Sejmu. "A to, że pan Kaczyński, pani Witek, pani marszałek Sejmu, z powodu swoich bieżących interesów pozwalają na to, żeby ludzie mieli poczucie bezkarności i tego, że wolno mówić takie rzeczy, takie hasła, i to w Sejmie, przynosi panu Kaczyńskiemu, pani marszałek Witek, całej tej formacji po prostu wstyd" - stwierdził Nitras.

Poseł KO spodziewa się, że kiedy sprawa trafi do sądu, zostanie uniewinniony. "Nic złego nie zrobiłem, nie ma takiego paragrafu, żeby mnie w Polsce za obronę podstawowych praw konstytucyjnych skazać" - podkreślił polityk.

Marek Palarczyk to były działacz Kukiz'15. Jego spór ze Sławomirem Nitrasem sięga listopada 2017 roku, kiedy to poseł KO nagłośnił incydent związany z jego obecnością w Sejmie. Napisał wówczas na Twitterze: "W Sejmie swobodnie po głównym holu paraduje człowiek w T-shircie (z napisem) +jestem patriotą, jestem rasistą. Precz z islamem.+ Co się dzieje? Gdzie Straż Marszałkowska? Wczoraj na ulicach, dzisiaj w Sejmie, za chwilę będą u władzy. Czy to nie narusza powagi Sejmu?".

W styczniu 2018 roku pochodzący z Katowic Palarczyk tłumaczył w rozmowie z portalem 7dni.com, że jego napis na koszulce brzmiał: "Rasista Ksenofob Patriota. Polska bez islamu". Dodał, że to hasło ironiczne. "Dziś w Polsce patriotę nazywa się ksenofobem i rasistą, i jeszcze do tego antysemitą" - mówił działacz.

Przekonywał ponadto, że w koszulce tej był w Sejmie "tylko przez moment". "Dość szybko zorientowałem się, że pan Nitras robi show polityczne i chce wykorzystać mnie do walki wyborczej, co mu się niestety udało. Zasiał ferment w Ruchu Kukiz'15. Doszło do tego, że Paweł Kukiz mnie wyrzucił, nazwał mnie w telewizji debilem, z imienia i nazwiska. Co więcej, Paweł nie rozmawiał ze mną, tylko na podstawie tego co nakłamał Nitras - tak zostałem przez Kukiza potraktowany" - relacjonował Palarczyk.

Zdjęcia Marka Palarczyka w koszulce z hasłem "Rasista Ksenofob Patriota. Polska bez islamu" można odnaleźć na jego profilu na Facebooku. Na innych występuje z kolei w t-shirtach z napisami: "Stop islamizacji Polski", "Tu jest Polska, nie Polin" oraz "Covid-19 to ściema".

8 kwietnia Palarczyk zamieścił na Facebooku apel do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zdjęcie flagi Ukrainy, która wisi przy głównym wejściu do Sejmu. "Dzień dobry. Pani marszałek POLSKIEGO sejmu, ja jako POLAK z dziada pradziada nie przywiezionych na ruskich bagnetach nie życzę sobie w POLSKIM sejmie flag obcego państwa (państwa którego obywatele mordowali POLAKÓW w tym rodzinę mojej mamy) w miejscu przynależnym zgodnie z protokołem flagowym FLADZE POLSKIEJ. Pani jako gospodarz może sobie flagę obcego państwa wywiesić w swoim domu, a nie w POLSKIM sejmie" - napisał Palarczyk (pisownia oryginalna - PAP).

Wniosek Palarczyka 23 marca rozpatrywała sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Palarczyk, który miał uczestniczyć w posiedzeniu zdalnie, nie pojawił się, by przedstawić swe stanowisko. Komisja opowiedziała się wówczas przeciwko uchyleniu immunitetu Nitrasowi.