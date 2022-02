Nizieński: przetrwanie Polski zależy od przekonania młodych, że warto podjąć trud w służbie ojczyzny

Odpowiedzi na pytanie, czy przetrwa Polska jako niepodległy byt, udzielicie wy - młodzi. Wszystko zależy od waszej determinacji i przekonania, że warto podjąć trud w służbie dla ojczyzny - powiedział przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bogusław Nizieński.

Przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął w niedzielę udział w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, które odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Nizieński odczytał tekst przesłania żołnierzy AK do młodego pokolenia Polaków. Jak przypomniał, od chwili gdy Naczelny Wódz podpisał rozkaz o przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową minęło 80 lat.

"Dziś pozostała nas garstka spoglądających na rzeczywistość z wyżyn sędziwego wieku, dumnych z dokonań ale też zatroskanych o przyszłość naszych dzieci, wnuków i prawnuków" - podkreślił.

Zaznaczył, że o formację jego pokolenia zadbali rodzice, nauczyciele i instruktorzy harcerscy. "Dobrze nas przygotowali do zadań, które podjęliśmy w czasie wojny. Przysięgaliśmy wiernie i nieugięcie stać na straży honoru Polski i nic się w tym względzie nie zmieniło" - stwierdził.

Przypomniał rozkaz gen. Leopolda Okulickiego rozwiązujący AK, który nakazywał prowadzenie dalszej działalności w duchu pełnej niepodległości państwa polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą. "Wyznaczył nam rolę przewodników narodu. Główne cele zostały osiągnięte. Polska odzyskała suwerenność a Polacy przetrwali jako naród. Ciągle jeszcze poczuwamy się do obowiązku duchowego przewodniczenia naszemu narodowi. Staramy się wypełnić ten nakaz, czując moralne wsparcie ze strony ludzi, którzy na co dzień okazują nam szacunek" - mówił Nizieński.

Zdaniem przewodniczącego Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych "żyjemy w niespokojnych czasach". "Pandemia zabrała wielu drogich nam ludzi. Nad wschodnią granicą zbierają się ciemne chmury i kwestionowane jest prawo narodów europejskich do suwerenności. Z niepokojem pytamy, czy przetrwa Polska jako niepodległy byt? Czy uda się zapewnić trwałe bezpieczeństwo naszym obywatelom i ustrzec granice przed zewnętrznym zagrożeniem? Odpowiedzi udzielicie wy, młodzi. Wszystko zależy od was - od waszej determinacji i przekonania, że warto podjąć trud w służbie dla ojczyzny. Prosimy was o to, byście jej dobrze służyli, byśmy mogli odejść z poczuciem, że pozostawiamy kraj w dobrych rękach" - zaapelował.

14 lutego 1942 r. z rozkazu Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, istniejący dotychczas Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) - zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego, został przemianowany na Armię Krajową (AK).

Autorzy: Iwona Żurek, Jakub Borowski

