Noblista prof. Whittingham z tytułem doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej

Prof. M. Stanley Whittingham – brytyjski chemik, laureat Nagrody Nobla z 2019 r. – odebrał w poniedziałek doktorat honoris causa Politechniki Warszawskiej. „Jego osiągnięcia zrewolucjonizowały nasze życie” – powiedział rektor PW prof. Krzysztof Zaremba.

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa odbyła się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Prof. M. Stanley Whittingham jest jednym z trzech uczonych, nagrodzonych w 2019 r. Noblem w dziedzinie chemii, którzy dali podwaliny pod stworzenie baterii litowo-jonowych. Urządzenia te znalazły szereg zastosowań: od laptopów, telefonów komórkowych i aparatów cyfrowych, przez elektronarzędzia, po samochody.

"Myślę, że Politechnika Warszawska jako uczelnia techniczna jest właściwym miejscem do uhonorowania pana profesora, dlatego że naszą misją i naszym celem jest tworzenie takich rozwiązań, które przynoszą wymierne korzyści dla człowieka" - powiedział w poniedziałek rektor PW prof. Krzysztof Zaremba.

W laudacji na cześć nowego doktora honoris causa prof. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przypomniał drogę naukową oraz sukcesy prof. Whittinghama.

"Aktywność naukowa prof. Whittinghama nie spowolniła ani po przyznaniu Nagrody Nobla w 2019 r., ani w trakcie pandemii koronawirusa. Mimo ogromnego obciążenia obowiązkami na uczelni, w instytucjach badawczych, którymi kieruje, mimo wielu wizyt krajowych i zagranicznych, wystąpień konferencyjnych, liczba jego artykułów naukowych wzrosła od 2019 r. o ponad 40. Warto przy tym podkreślić, że jest on także autorem wielu patentów" - powiedział prof. Krok. Wspomniał także o także o jego dorobku organizacyjnym i dydaktycznym.

"Jest to uczony wyjątkowej klasy, a jednocześnie bardzo życzliwy człowiek, nastawiony na współpracę z zespołami naukowymi, również na PW. Jednym z jego priorytetów jest inspiracja studentów i młodych badaczy do realizacji swoich idei badawczych. Taka postać jest wzorem do naśladowania dla społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej" - podkreślił prof. Krok.

W swoim wystąpieniu prof. Whittingham zwracał uwagę, jak ważne jest tworzenie magazynów energii, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych. Akcentował, że to poważne zadanie szczególnie w dużych miastach, potrzebujących wiele energii.

Noblista w szczególny sposób zwrócił się do młodych ludzi. Zachęcał ich, żeby zajmowali się w życiu tym, co lubią i podążali za swoimi marzeniami, a nie pomysłami i oczekiwaniami innych czy wyłącznie finansowanymi korzyściami.