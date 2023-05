Noc Muzeów w Łodzi: podwodny świat w Orientarium i proces "łódzkiej Gorgonowej" w sądzie

Strefa oceaniczna Orientarium za 5 zł czy inscenizacja procesu "łódzkiej Gorgonowej" z lat 30. XX wieku w Sądzie Okręgowym to tylko dwie z kilkudziesięciu atrakcji, na jakie można liczyć w sobotę podczas Nocy Muzeów w Łodzi. Większość z nich rozpocznie się o godz. 18.

Niemal trzydzieści łódzkich instytucji i pracowni artystycznych zaprosiło łodzian do bezpłatnego zwiedzania w Noc Muzeów, która rozpocznie się w sobotę późnym popołudniem i potrwa mniej więcej do godziny pierwszej w niedzielę. Podobnie jak w latach ubiegłych na zwiedzających czekać mają wyjątkowe atrakcje, prezentacje i wystawy, a także możliwość zwiedzania miejsc niedostępnych na co dzień.

Od godziny 21 do 24 łódzkie Zoo Orientarium otworzy zwiedzającym drzwi do podwodnego świata, w którym czekają rekiny, płaszczki i 27-metrowy, jedyny w Polsce, podwodny tunel. W akwariach można podziwiać rafę koralową i wyjątkowe gatunki ryb. Natomiast przechodząc przez podwodny tunel - przepływające nad głowami orlenie plamiste czy jedyną w Polsce rinę gitarową.

W siedmiu zbiornikach oceanicznych żyje ponad 180 gatunków zwierząt i tej nocy wszystkie będzie można oglądać za jedyne 5 zł (normalnie bilet do Orientarium kosztuje 70 zł). Bilety na nocne zwiedzanie można kupić w kasie ogrodu już od godz. 20.30.

Ciekawą przygodą może być odwiedzenie Sądu Okręgowego przy pl. Dąbrowskiego. W asyście pracowników sądu warto zwiedzić już sam zabytkowy gmach, który liczy sobie ponad sto lat i wielokrotnie pojawiał się w filmach, m.in. w reprezentacyjnej sali nr I nakręcono finał "Znachora", a w gabinecie prezesa - jedną z kultowych scen z "Psów".

Budynek będzie otwarty dla zwiedzających od godz. 18, natomiast o godz. 20:30 rozpocznie się inscenizacja historycznego procesu z lat 30. XX wieku. Zabójstwo 12-letniej Zosi przez jej matkę Marię Zajdel było jedną z najgłośniejszych spraw w międzywojennej Łodzi, porównywaną do słynnej sprawy Rity Gorgonowej. Rozprawa Zajdlowej odbyła się w łódzkim sądzie 26 kwietnia 1938 roku; wyrok zapadł po 12-godzinnej rozprawie.

Z kolei o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie ze znaną z paradokumentalnego serialu telewizyjnego sędzią w stanie spoczynku Anną Marią Wesołowską, która orzekała w wydziałach karnych Sądu Okręgowego i była w składach orzekających w wielu sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej.

Zgodnie z nazwą akcji nocne zwiedzanie oferują muzea, przyciągając publiczność specjalnymi atrakcjami, np. na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego wystąpi Zespół Tańca i Pieśni Dobroń, w Muzeum Tradycji Niepodlegościowych, mieszczącym się w dawnym więzieniu, pokazany zostanie niedostępny na co dzień karcer i spacerniak, a w Muzeum Sztuki będzie można wziąć udział w warsztatach malarskich.

Udział w Nocy Muzeów biorą także placówki Miejskiej Galerii Sztuki, pracownie artystyczne - np. w Szlachetnej Pracowni Stykówka na Księżym Młynie będzie można zrobić sobie zdjęcie dawnym aparatem i na miejscu je wywołać, a w Akademii Sztuk Pięknych wziąć udział w warsztatach sitodruku i biżuterii oraz pokazie działania sztucznej inteligencji w obszarze sztuki.

Zwiedzanie muzeów, galerii i pracowni artystycznych będzie bezpłatne; jedynie bilet wstępu do Centrum Nauki i Techniki w EC1 będzie kosztował symboliczną złotówkę.

Z okazji Nocy Muzeów komunikacja miejska w Łodzi będzie kursowała dłużej. Z soboty na niedzielę do godz. 1 w nocy wydłużone będzie kursowanie linii tramwajowych 2A, 3B, 8A, 10B, 11, 12, 19 oraz linii autobusowej 57. Na liniach nocnych (N1-N8) kursować będą wyłącznie autobusy przegubowe. Ponadto uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy Piłsudskiego - Targowa, aby zapewnić skomunikowanie z Muzeum Kinematografii przy pl. Zwycięstwa.