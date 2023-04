Noc przeznaczenia polskich wyznawców islamu – za kilka dni koniec ramadanu

Z poniedziałku na wtorek przypada tegoroczna Kadyr Noc, czyli noc przeznaczenia polskich wyznawców islamu, u których trwa miesiąc postu ramadan. Wierni spotykają się wtedy na modlitwach i czuwaniu do świtu. Post zakończy za kilka dni święto Ramadan Bajram.

Kadyr Noc wypada zawsze z 26 na 27 dzień ramadanu. To ważny moment miesiąca postu. Wierni wierzą, że w noc przeznaczenia wybaczane są im grzechy i decyduje się, co ich spotka w kolejnym roku religijnym. Dlatego szczególnie wtedy modlą się i czytają Koran.

Przypomniał o tym Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR), najstarsza i najważniejsza organizacja polskich wyznawców islamu, podkreślając, że to "najlepsza z nocy w roku". Przywołuje on zapisy Koranu o tym, że "noc przeznaczenia jest lepsza od tysiąca miesięcy". Związek zachęca wiernych do udziału w modlitwach i wspólnym czuwaniu w meczetach i centrach muzułmańskich tej organizacji. Podkreśla to również znaczenie społeczne (budowanie wspólnoty) Kadyr Nocy w ramadanie, bo częścią takiego spotkania jest również tzw. iftar, czyli kolacja ramadanowa - posiłek spożywany przez muzułmanów w poście po zachodzie słońca.

Według tradycji Kadyr Noc przynosi błogosławieństwo. Muzułmanie wierzą, że przez zstępujące na ziemię anioły spisywane są wtedy ważne sprawy wiernych, które w następnym roku będą realizowane i że zapadają wówczas decyzje co do niedalekiej przyszłości.

Trzydziestodniowy post wyznawców islamu przypada na dziewiąty miesiąc - opartego na fazach Księżyca - roku muzułmańskiego. Liczony w ten sposób rok jest jednak krótszy o jedenaście dni od roku tradycyjnego, określanego czasem obiegu Ziemi wokół Słońca. Dlatego też termin rozpoczęcia ramadanu, jak i innych uroczystości i świąt islamskich, ulega ciągłym przesunięciom w kalendarzu powszechnym.

W tym roku ostatnim dniem ramadanu polskich wyznawców islamu będzie 20 kwietnia. 21 kwietnia rozpocznie się trzydniowy Ramadan Bajram - święto zakończenia postu.

Ścisły post w miesiącu ramadan jest jedną z pięciu najważniejszych zasad (filarów) islamu, obok wyznania wiary, modlitwy, jałmużny i pielgrzymki. Obowiązuje od wschodu do zachodu słońca wszystkich zdrowych, dorosłych muzułmanów. Oznacza powstrzymywanie się m.in. od jedzenia, picia, rozmaitych rozrywek, palenia tytoniu i od współżycia seksualnego.

Muzułmański Związek Religijny w RP jest najstarszą i najważniejszą organizacją polskich wyznawców islamu, którymi są głównie Tatarzy. Liderzy Związku liczbę polskich wyznawców islamu szacują na ok. 5 tys. Liczbę wszystkich muzułmanów w Polsce, wliczając w to również m.in. studentów, przedsiębiorców, służby dyplomatyczne czy uchodźców z krajów islamskich, szacują na ok. 60 tys.