NOSPR zagra w niedzielę na Festiwalu Beethovenowskim

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach wystąpi w niedzielę w warszawskiej Filharmonii Narodowej w ramach 27. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Orkiestrę poprowadzi Jacek Kaspszyk.

W programie wieczoru znajdą się utwory: Ludwiga van Beethovena - Uwertura "Ruiny Aten"; Krzysztofa Pendereckiego VI Symfonia "Pieśni chińskie" oraz Gustava Mahlera "Das Lied von der Erde".

W Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej wystąpią soliści: Thomas Mohr, niemiecki tenor operowy - znany m.in. z wykonania wszystkich partii tenorowych w wagnerowskim "Der Ring des Nibelungen" - "Pierścieniu Nibelungów"; Thomas E. Bauer, rozchwytywany na całym świecie baryton, specjalizujący się w muzyce koncertowej oraz grająca na erhu Joanna Kravchenko.

Joanna Kravchenko jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku; pasjonuje się muzyką folkową oraz azjatycką. Gra na instrumencie chińskim erhu. W 2019 roku nagrała płytę z Sopocką Orkiestrą Kameralną, gdzie zagrała partię solową erhu w VI Symfonii "Chińskie pieśni" Krzysztofa Pendereckiego. W tym utworze usłyszy ją publiczność niedzielnego koncertu.

Erhu, powstały w VI wieku, stanowi główny instrument chińskiej ludowej orkiestry dętej i smyczkowej. Zwany też chińskimi skrzypcami, składa się z dwóch strun i ma barwę dźwięku zbliżoną do głosu ludzkiego.

VI Symfonia "Pieśni chińskie" Krzysztofa Pendereckiego powstała na zamówienie Filharmonii w Dreźnie oraz Guangzhou Symphony Orchestra. Prapremiera miała miejsce w 2017 roku w Xianghai Concert Hall w Guangzhou.

Polska premiera dzieła pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego odbyła się w listopadzie 2018 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. "Klimat tej symfonii doskonale oddaje poezję chińską i poszczególne tematy wierszy, do których pisał muzykę profesor. Czuje się w tym wyraźnie ornamentykę, ozdobniki chińskie - wyjaśniał dyrygent, dodając, że choć poezja nie była wykonywana w języku Państwa Środka, współgrała z tłumaczeniem. Solista śpiewał po niemiecku, nie po chińsku. Muzyka jednak znakomicie pasowała do tekstu. Jest to symfonia lekka, spokojna, tak jak muzyka chińska" - charakteryzował Rajski.

Wieczór koncertowy poprzedzi uroczystość, podczas której sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin wręczy odznaczenia przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz kultury polskiej.

Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis zostanie uhonorowana Elżbieta Penderecka, a odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" - Andrzej Giza.

27. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena odbywający się pod hasłem "Beethoven - pomiędzy Wschodem a Zachodem" trwać będzie do 7 kwietnia 2023 r.