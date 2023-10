Nowa energetyka jest bardziej demokratyczna

Zmiana sposobu pozyskiwania energii jest bardziej demokratyczna, bo jej źródła są bardziej rozproszone. To tysiące podmiotów, które uczestniczą w ryku energii – mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Maciołek, członek zarządu spółki Polenergia.

W tzw. starej energetyce kilku dużych wytwórców energii decydowało o tym, jak wyglądał rynek energii. - To było taki oligopol, natomiast ze zmianą technologiczną i zmianami klimatycznymi oraz wymogami środowiskowymi, nowe technologie mogą być bardziej demokratyczne w tym sensie, że mogą być bardziej rozproszone i bardziej zróżnicowane. To de facto tysiące podmiotów, które uczestniczą w tym rynku – mówi Piotr Maciołek, członek zarządu spółki Polenergia.

Zobacz rozmowę z Piotrem Maciołkiem, członkiem zarządu spółki Polenergia:

- Zmiana, którą w tej chwili obserwujemy, czyli nowa energetyka, to nowy model rynku energii, w którym przechodzimy już w tej chwili w Polsce do milionów aktywnych uczestników rynku energii, będących jednocześnie i producentami, i konsumentami – podkreśla Piotr Maciołek.

I dodaje: - W Polsce jesteśmy na początku tej drogi. Mamy kilkanaście procent odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Mamy co prawda 1,3 mln prosumentów w Polsce, natomiast nadal tylko 44 tys. samochodów elektrycznych i niezbyt dużo pomp ciepła.

- Z polskiego punktu widzenia jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w Polsce źródła wiatrowe, słoneczne i fotowoltaika są negatywnie skorelowane, czyli odpowiedni dobór źródła fotowoltaicznego i wiatrowego daje dość dobre pokrycie tego, co jest potrzebne dla przeciętnego odbiorcy w ciągu roku. To powoduje, że dość łatwo - uzupełniając to stosunkowo niewielkimi magazynami energii - można zapewnić bardzo duży procent potrzeb energetycznych w ciągu roku – uważa Piotr Maciołek.