Nowa Lewica na Śląsku: zbliża się kres rządów PiS

Rządy PiS się kończą; słyszymy od ludzi, w jak dramatycznej sytuacji niektórzy się znajdują i że PiS nie ma odpowiedzi na ich bolączki – mówili w czwartek na Śląsku politycy Nowej Lewicy. Czołowi partyjni liderzy odwiedzili m.in. Zabrze i Pyskowice.

W ramach wakacyjnej trasy z programem "Bezpieczna Rodzina" w czwartek politycy Nowej Lewicy odwiedzili w czwartek m.in. Zabrze i Pyskowice. "Jesteśmy przekonani, że rządy PiS się kończą, że to już jest kres i że my - mając te rozwiązania - jak będziemy współrządzić, na pewno będziemy je realizować, tak żeby bezpieczna rodzina w Polsce stała się w Polsce faktem" - powiedziała podczas konferencji prasowej w Zabrzu posłanka Wanda Nowicka.

"Jestem pewien na 100 proc., że PiS nie wygra w następnych wyborach - jestem co do tego przekonany, bo jeżdżę, spotykam się z setkami ludzi i słyszę, co ludzie mówią" - dodał wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Wspomniał, że odwiedził w ostatnim czasie kilkadziesiąt miejscowości. "Po pierwsze - ludzie faktycznie chcą rozmawiać o drożyźnie i to jest taki temat, który nie ma koloru politycznego - ludzie widzą, że mają coraz mniej w portfelach" - powiedział.

Odnosząc się do sondaży poparcia dla partii politycznych, w których nie widać znaczących przesunięć, Czarzasty zwrócił uwagę, że okres wakacyjny nie jest dla takich badań miarodajny. "Myślę, że przyszła scena polityczna w kategoriach poparcia zacznie się kształtować pod koniec tego roku" - wskazał. "Obserwowałbym raczej, co będzie we wrześniu i październiku. Na pewno będą zmiany sondażowe - PiS nie utrzyma swoich notowań przy strachu ludzi o codzienne życie" - ocenił lider Lewicy.

"Ludzie mają świadomość, że 13. i 14. emerytura przy 16-procentowej inflacji to jest ściema, bo ludzie wiedzą i już do nich dociera, że 16 proc. inflacji zjada im 11. i 12. emeryturę. To łatwo obliczyć - 12 miesięcy razy 16 proc. wychodzi 2 miesiące. W związku z tym ludzie to wiedzą, że tak się stanie, ale jeszcze mają resztki środków, ale w pewnym momencie przestaną je mieć" - dodał Czarzasty.

"Nowa Lewica jest w trasie już drugi tydzień i już wiemy, i słyszymy od ludzi, w jak dramatycznej sytuacji niektórzy się znajdują i jak Prawo i Sprawiedliwość, które obecnie w Polsce rządzi, nie ma żadnej oferty ani odpowiedzi na bolączki, z którymi się ludzie mierzą, polskie rodziny zwłaszcza. Ludzie nie wiedzą, czy znajdą pieniądze na wakacje dla dzieci, czy będą pieniądze na ogrzewanie w czasie zimy. Nowa Lewica ma rozwiązania" - zapewniła posłanka Nowicka.

Podczas konferencji prasowej w Zabrzu zwróciła też uwagę, że w tym mieście nie ma samorządowego programu dofinansowania procedury in vitro dla par, które nie mogą się doczekać potomstwa, choć takie możliwości są w innych miastach woj. śląskiego - Częstochowie i Sosnowcu. "Niestety zabrzanie i zabrzanki nie mają tego prawa. W imieniu Nowej lewicy złożyłam projekt dotyczący dofinansowania in vitro z budżetu centralnego i miejmy nadzieję, że ta ustawa wejdzie w życie" - dodała.

Śląscy liderzy Lewicy - posłowie Nowicka i Maciej Kopiec potwierdzili też w czwartek, że w zaplanowanych na 11 września przedterminowych wyborach prezydenta Rudy Śląskiej - koniecznych z powodu śmierci dotychczasowej prezydent Grażyny Dziedzic - opozycja wystawi jednego kandydata.