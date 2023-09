Nowa Lewica poparła Manifest 100 dni dla polskiej przyrody i klimatu

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podpisał się w poniedziałek pod Manifestem 100 dni dla polskiej przyrody i klimatu. "Obecnie polityka klimatyczna w Polsce nie istnieje. Polska w ten sprawie ma naprawdę dużo do zrobienia" - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Manifest 100 dni to wystosowany przez ponad 80 organizacji klimatycznych, ekologicznych i społecznych apel do komitetów wyborczych o złożenie deklaracji, że w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy podejmą pierwsze 16 kluczowych dla ochrony środowiska i klimatu decyzji, w tym rozpoczną prace nad przyjęciem ustawy o ochronie klimatu.

Politycy Nowej Lewicy pod manifestem podpisali się w poniedziałek w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Podczas konferencji prasowej, Czarzasty przyznał, że obecnie polityka klimatyczna w Polsce nie istnieje.

"Wszyscy, którzy zaczynają mówić o polityce klimatyczne zwykle kończą to polityką uchodźców, straszeniem ludzi, że zabiorą im samochody i różne elementy majątku. A tak naprawdę jest to wielki problem i nie uciekniemy od niego" - mówił.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy wskazywał, że błędne jest myślenie, że zmiany klimatyczne nie dotkną Polski i bagatelizowanie zachodzących w tym obszarze na całym świecie zmian. "Oszołomom klimatycznym, którzy uważają, że nic się nie dzieje w klimacie mówię stop. Można wiele rzeczy zrobić. Polska w ten sprawie ma naprawdę dużo do zrobienia" - stwierdził.

Wskazywał m.in. na potrzebę powstawania biometanowni, inwestowania w nowe źródła energii odnawialnej, zabezpieczenia domów przed utratą ciepła oraz stawianie na edukację klimatyczną i politykę żywnościową.

"Jako Lewica będziemy dziś podpisywali Manifest 100 dni i w sposób spokojny oraz z dystansem będziemy podchodzili do wszystkich spraw klimatycznych. Będziemy bardzo zabiegali w przyszłości o to, by wszystkie pieniądze pochodzące z handlu uprawnieniami do emisji CO2 były inwestowane w sieci przesyłu energetycznego" - zadeklarował lider Nowej Lewicy.

Posłanka tego ugrupowania Anita Sowińska dodała, że poparcie Manifestu 100 dni dla polskiej przyrody i klimatu to deklaracja Nowej Lewicy poważnego traktowania polityki klimatycznej i środowiskowej. "To nasze zobowiązanie, że jeżeli będziemy rządzili to będą nasze priorytety na pierwsze dni rządzenia" - przekonywała.

Wśród zawartych w manifeście 16 kluczowych dla ochrony środowiska i klimatu decyzji są m.in.: rozpoczęcie prac nad projektem polskiej ustawy o ochronie klimatu; przeznaczenie 100 proc. wpływów z systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na modernizację, cyfryzację i rozbudowę sieci energetycznych oraz inne zielone inwestycje, takie jak termomodernizacja budynków; zmiana minimalnej odległości elektrowni wiatrowych z 700 na 500 m; przeznaczenie co najmniej 25 proc. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie infrastruktury pieszej i rowerowej; obniżenie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, o co najmniej 50 proc; wprowadzenie "Tygodnia o klimacie" jako stałego elementu programu w szkolnych planach nauczania na wszystkich szczeblach edukacji.

