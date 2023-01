Nowa Lewica przedstawi kandydata na szefa sztabu wyborczego i zaprosili środowiska lewicowe do współpracy

Nowa Lewica przedstawi w sobotę swojego kandydata na szefa sztabu wyborczego. Według informacji PAP, ugrupowanie zaprosi też inne środowiska lewicowe do współpracy oraz zaapeluje do opozycji o utworzenie po wyborach "wspólnego, sprawnego rządu".

W sobotę, w Warszawie będzie obradowało prezydium i zarząd krajowy Nowej Lewicy; formacja zapowiada, że przedstawi wówczas oficjalnie swojego kandydata na szefa sztabu wyborczego. Podjęte zostaną także dwie uchwały w sprawie nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Według informacji PAP, jedna z uchwał zarządu będzie dotyczyć "zaproszenia do współpracy wszystkich środowisk lewicowych", a druga będzie "w sprawie wspólnych rządów opozycji".

"Lewica w Polsce odznacza się różnorodnością i bogatą tradycją" - czytamy w projekcie pierwszej uchwały. "Wszystkich nas łączą wspólne wartości: wolność, równość i sprawiedliwość społeczna. Łączą nas działania na rzecz wolności od biedy, strachu i przemocy, a także na rzecz umożliwienia wyboru własnego stylu życia i rozwoju własnej osobowości" - zaznaczono.

Podkreślono też, że wszystkim środowiskom lewicowym zależy na sprawiedliwości społecznej - na równym dostępie do edukacji, infrastruktury, godnej pracy, uczciwej płacy, opieki zdrowotnej, kultury i czystego środowiska naturalnego.

"Silny i zjednoczony głos Lewicy w najbliższych wyborach będzie potrzebny, aby wywalczyć wolność, równość i sprawiedliwość społeczną dla wszystkich. Chcemy, by ten głos był różnorodny, by uwzględniał cały lewicowy alfabet, od A do Z. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkie partie, ruchy i środowiska lewicowe w Polsce. Zapraszamy wszystkich, dla których lewicowe wartości są ważne. Lewica zawsze wygrywała gdy szła zjednoczona! I tak musi być również tym razem. Wspólnie możemy więcej" - napisano w projekcie uchwały.

Drugi projekt, który ma być przyjęty w sobotę to apel do opozycji o utworzenie wspólnego rządu po najbliższych wyborach parlamentarnych. Napisano w nim. że "czas kryzysu obnażył nieudolność PiS". "Rząd Mateusza Morawieckiego, pogrążony w wewnętrznych walkach, nie potrafi ochronić polskich rodzin przed drożyzną i kryzysem. W wyniku nieodpowiedzialnych działań prawicy Polska od dwóch lat nie korzysta z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Nieudolna władza, zamiast rozwiązywać realne problemy, demoluje nasze państwo i pogrąża się w ideologicznych obsesjach" - głosi projekt uchwały.

Lewica podkreśliła, że jesienią przy urnach wyborczych Polki i Polacy zdecydują o przyszłości dla siebie i następnych pokoleń.

"Pracujemy, by odsunąć PiS od władzy i zakończyć te szkodliwe rządy. Jesteśmy przekonani, że to się uda. Apelujemy, aby partie demokratycznej opozycji utworzyły po wyborach wspólny, sprawny rząd. To powinno być nasze wspólne zobowiązanie wobec wyborców i wyborczyń. Dlatego deklarujemy naszym partnerom z demokratycznej opozycji gotowość do wzięcia współodpowiedzialności za Polskę po nadchodzących wyborach i stworzenie koalicji rządzącej" - głosi projekt.

Lewica zaprasza także do dyskusji na temat wspólnych priorytetów po odsunięciu PiS od władzy. W uchwale podkreślono, że Lewica w przyszłym rządzie to "gwarancja realizacji ważnych postulatów" takich jak: budowa dostępnych mieszkań, godne emerytury, przywrócenie praworządności, nowoczesna szkoła wolna do indoktrynacji, wyższe płace, prawo kobiet do przerywania ciąży, rzeczywisty rozdział kościoła od państwa.