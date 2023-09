Nowa Lewica przedstawiła kandydatów do Sejmu w okręgu olsztyńskim

Lewica jest siłą, która realnie może pokonać Konfederację - powiedział w piątek w Olsztynie polityk Nowej Lewicy, poseł Marcin Kulasek. Według niego, gdy Lewica będzie trzecia siłą to wspólnie z opozycją może zdecydować o odsunięciu PiS od władzy.

Nowa Lewica zaprezentowała w piątek w Olsztynie listę kandydatów do Sejmu w okręgu olsztyńskim.

Lider listy, poseł Marcin Kulasek mówił podczas konferencji prasowej, że "to nasilniejsza w historii lista Lewicy na Warmii i Mazurach". "Nie jesteśmy turystami, nie startowaliśmy z list PiS, nie handlujemy respiratorami. Mieszkamy na Warmii i Mazurach: w Olsztynie, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Mrągowie, Piszu, Węgorzewie, czy Szczytnie. Mamy dobry program i chcemy PiS odsunąć od władzy, bo wiemy, że szkodzą Polsce" - podkreślił sekretarz generalny Nowej Lewicy.

Podkreślił, że "Lewica na Warmii i Mazurach jest gotowa do walki o najwyższe cele". "Dziś jest jasne, że o realnym zwycięstwie możemy mówić, jeżeli Lewica zajmie trzecie miejsce na podium. Walka rozegra się między Lewicą a Konfederacją. Albo Lewica, albo brunatni. Tylko Lewica jest siłą, która realnie może pokonać Konfederację, a przez to, że zajmie trzecie miejsce na podium spowoduje odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy" - wskazał Kulasek. Zaapelował, "by w tych wyborach głosować sercem i rozumem".

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że "dziś jest dzień dobrych sondaży dla Lewicy". "Okazuje się, że rozsądek, spokój, a przede wszystkim dobrze sformatowany program jest akceptowany przez coraz więcej wyborców" - mówił Czarzasty.

Startujący z miejsca 2. Bartosz Grucela podkreślił, że dla Lewicy zawsze ważne były prawa pracownicze. Jak dodał, Lewica wspierała protestujących przeciw zbyt niskim płacom pracowników urzędu miejskiego w Olsztynie ale też pracowników MOPSu, DPSów, żłobków miejskich i pracowników komunikacji miejskich.

"Jednym z głównych postulatów Lewicy jest podniesienie o 20 proc. pensji dla budżetówki i waloryzacja płac od nowego roku, przy zastrzeżeniu, żeby płaca w budżetówce nie może być niższa niż 130 proc. płacy minimalnej" - zaznaczył. Dodał, że Lewica postuluje też likwidację umów śmieciowych i skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo bez uszczerbku na płacy.

Kandydatka z 3. miejsca Bożena Przyłuska przypomniała, że Lewica chce świeckiego państwa, wycofania religii ze szkół, likwidacji etatów kapelanów w szpitalach, służbach i szkołach.

Startujący z 4. miejsca Łukasz Michnik wskazał, że najważniejszym problemem młodych ludzi jest brak samodzielnego mieszkania. "W 2025-29 wybudujemy 300 tysięcy mieszkań - niepatodeweloperskich i niemikrokawalerek, ale z przestrzeniami zielonymi i na tani wynajem"- dodał. Wskazał, że istniejące pustostany zostaną wyremontowane dzięki funduszom remontowym tak by służyły potrzebującym.