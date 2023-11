Nowa Lewica w parlamencie nacisk położy m.in. na prawa kobiet

Prawa kobiet, świeckie państwo, mieszkalnictwo, praca, usługi publiczne i polityka senioralna to sześć filarów, których realizacja ma być priorytetem dla parlamentarzystów Nowej Lewicy - przekazał w niedzielę współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

"Uznajemy treść umowy koalicyjnej, parafowanej 10 listopada 2023 roku, za niezbędne minimum programowe, którego uzgodnienie umożliwi naprawę ustroju państwa i odnowę polskiej demokracji. Zobowiązujemy parlamentarzystów należących do Nowej Lewicy do realizacji programu wyborczego. (...) Szczególny nacisk kładziemy na sześć filarów programowych to jest: prawa kobiet, świeckie państwo, mieszkalnictwo praca, usługi publiczne i polityka senioralna, które były trzonem naszej kampanii" - powiedział Biedroń.

Dodał, że filary te powinny być realizowane poprzez złożenie odpowiednich projektów ustaw.

Jak wskazał Biedroń, parlamentarzyści Nowej Lewicy zostali też zobowiązani do złożenia projektu ustawy gwarantującej Polkom prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży, oraz projektu ustawy dekryminalizującej pomoc w przerywaniu ciąży.

Biedroń powiedział też, że Nowa Lewica oczekuje, że marszałek Sejmu skieruje bez zbędnej zwłoki zgłoszone przez parlamentarzystów partii zapowiedziane przez niego projekty ustaw do pierwszego czytania.

Obradująca w niedzielę Rada Krajowa Nowej Lewicy podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powyborczego w celu utworzenia wspólnego rządu, zgodnie z umową koalicyjną zawartą przez Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Nową Lewicę.