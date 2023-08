Nowa Lewica wnioskuje o rejestrację komitetu wyborczego. Ogłasza nazwisko szefa sztabu

Dzisiaj składamy wniosek o rejestrację komitetu wyborczego o nazwie Nowa Lewica. Szefem sztabu będzie Włodzimierz Czarzasty – powiedział 9 sierpnia współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

- Dzisiaj składamy wniosek rejestrujący komitet Nowa Lewica - zapowiedział 9 sierpnia współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Szefem sztabu wyborczego będzie Włodzimierz Czarzasty.

- Pełnomocniczką naszego komitetu będzie posłanka Marcelina Zawisza z naszych przyjaciół - partii Razem - dodał Biedroń.

Podczas środowej konferencji prasowej w Skierniewicach współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń zapowiedział, że Lewica ma ambicję, żeby pierwsza zarejestrować swój komitet wyborczy.

Powiedział, że po ogłoszeniu przez prezydenta Dudę daty wyborów zarząd Nowej Lewicy zadecydował o powołaniu komitetu wyborczego. "Dzisiaj składamy wniosek rejestrujący komitet Nowa Lewica - tak będzie się nazywał" - powiedział polityk.

"Mamy ambicję, żeby nie tylko zarejestrować nasz komitet jako pierwsi, ale także naszych kandydatów i kandydatki" - oświadczył Biedroń.

Polityk Lewicy wskazał również, że na listy komitetu trafią nie tylko politycy z Nowej Lewicy, ale także z partii Razem, Unii Pracy, PPS, organizacji takich, jak Strajk Kobiet, Obywatele RP, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i z lewicowych młodzieżówek - Młodej Lewicy, Federacji Młodych Socjaldemokratów czy Młodych Razem - a także m.in. przedstawiciele samorządów, innych organizacji środowiskowych i feministycznych czy mniejszościowych.

"Lewica wygrywa wybory, kiedy jest zjednoczona. Niech to będzie memento dla wszystkich, którzy dzisiaj się kłócą, szukają sporów, nie mogą znaleźć jednej drogi" - dodał Biedroń.

Poinformował, że szefem sztabu będzie drugi współprzewodniczący Nowej Lewicy - poseł Włodzimierz Czarzasty. "Pełnomocniczką naszego komitetu będzie posłanka Marcelina Zawisza z naszych przyjaciół - partii Razem" - dodał Biedroń. Zapowiedział, że w następnych dniach będą prezentowane kolejne odsłony programu Lewicy.

Rober Biedroń ogłosił, że lista senacka jest już zamknięta

Biedroń odniósł się również do paktu senackiego. "Rozmowy zostały zakończone. Nikt z osób, o których gdzieś tam się spekuluje, rozmawia - na przykład Roman Giertych - nie zgłosił swojego akcesu do paktu senackiego i nie został zaprezentowany w pakcie senackim. Jeśli chodzi o kandydatury, ogłosimy je (...) w najbliższych dniach (...) Lista senacka jest zamknięta" - zapowiedział.

"Jeśli chodzi o wybory do Sejmu - to na stole jest pakt sejmowy, który zaprezentowała Lewica. Rozmowy na temat tego paktu także rozpoczniemy w najbliższych dniach, tak żeby być może za dwa tygodnie przedstawić propozycję koalicji partii demokratycznych pod wspólnym mianownikiem. To oznacza, że chcielibyśmy podpisać minimum programowe, które nas łączy, dotyczące naszej wizji UE, naszej wizji praworządności, tego, w jakim kierunku Polska powinna się rozwijać. To jest mianownik, który łączy Lewicę jak inne ugrupowania na opozycji demokratycznej" - powiedział Biedroń.

Polityk poinformował również, że jedynką na liście Lewicy w okręgu, pod który podpadają Skierniewice (okręg nr 10, obejmujący także m.in. Piotrków Trybunalski), będzie obecna posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Po zarejestrowaniu komitet wyborczy może rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów

Pierwszą czynnością, przed którą stoją komitety chcące wziąć udział w wyborach jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu. Termin złożenia takiego zawiadomienia upływa 28 sierpnia.

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie trzech dni od złożenia zawiadomienia decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w ciągu trzech dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Od momentu zarejestrowania komitet wyborczy może rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów mija 6 września.

Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Budować CPK czy wyrzucić projekt do kosza? Zapytaliśmy o to polityków różnych partii podczas Debaty Wyborczej. Zobaczcie odpowiedzi