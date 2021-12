Nowa Lewica wybrała szefów regionów niemal wszystkich województw

Nowa Lewica po połączeniu wybrała władze w 15 z 16 województw. "Jestem z tego procesu bardzo zadowolony" - mówi PAP współprzewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty. Wciąż niejasna jest sytuacja w Lubuskiem, gdzie wybory odbyły się niezgodnie ze statutem.

W październiku doszło do kongresu zjednoczeniowego Nowej Lewicy, kiedy wybrano wspólne władze z dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznego i Wiosny. Współprzewodniczącymi zostali wówczas Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, sekretarzem generalnym Marcin Kulasek. Ponadto wybrano także 14 wiceprzewodniczących - po 7 z każdej z frakcji.

Od 23 października rozpoczęły się także wybory w regionach, gdzie wybrano współprzewodniczących województw. I tak na Dolnym Śląsku szefami zostali Krzysztof Śmiszek i Arkadiusz Sikora, w Kujawsko-Pomorskim - Jacek Warczygłowa i Piotr Hemmerling, w Lubelskim - Sylwia Buźniak i Jacek Czerniak, w Łódzkiem - Anita Sowińska i Tomasz Trela, w Małopolsce - Maciej Gdula i Ryszard Śmiałek, na Mazowszu - Paulina Piechna-Więckiewicz i Arkadiusz Iwaniak, w opolskim - Michał Kalinowski i Piotr Woźniak, na Podkarpaciu - Michał Sztuk i Wiesław Buż, na Podlasiu - Paweł Krutul i Piotr Kusznieruk, na Pomorzu - Marek Rutka i Jerzy Śnieg, na Śląsku - Maciej Kopiec i Łukasz Komoniewski, w Świętokrzyskiem - Grzegorz Żmuda i Andrzej Szejna, w warmińsko-mazurskim - Monika Falej i Władysław Mańkut, w Wielkopolsce - Katarzyna Ueberhan i Wiesław Szczepański, a w Zachodniopomorskiem - Katarzyna Kotula i Dariusz Wieczorek.

Czarzasty w rozmowie z PAP odniósł się do procesu wyborczego w partii. "Wybory w regionach, a w tej chwili również w powiatach, świadczą o jednej rzeczy - jak się wchodzi na salę widzi się bardzo dużo ludzi - ci ludzie to jest starsze pokolenie, to jest młode pokolenie, to jest bardzo dużo kobiet, to są ludzie, którzy są zadowoleni, że są na tej sali" - mówił.

"Te duże ilości ludzi potwierdzają słuszność decyzji dwóch partii o połączeniu" - ocenił Czarzasty. "Jestem z tego procesu bardzo zadowolony, bo choć droga do tego połączenia była dosyć trudna, to uważam, że efektywna, a w niektórych miejscach nawet efektowna" - dodał.

Jak dotąd nie wybrano władz w Lubuskiem. W listopadzie współprzewodniczącym Nowej Lewicy - jak poinformowały lokalne media - został wybrany poseł Bogusław Wontor, natomiast drugie stanowisko współprzewodniczącego nie zostało obsadzone, gdyż na kongresie w Zielonej Górze byli tylko delegaci frakcji SLD, a zabrakło delegatów Wiosny.

Czarzasty odnosząc się do sytuacji w woj. lubuskim przyznał, że "władze partii przyjrzą się w pewnej chwili całej sytuacji i dokonają ocen".

Według wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic, która ma ubiegać się o współprzewodnictwo w Lubuskiem, sprawą kongresu w Zielonej Górze zajmie się Zarząd Krajowy, który zostanie wybrany przez Radę Krajową 18 grudnia. "Będę wnioskować o jego powtórzenie" - przekazała PAP.

Kucharska-Dziedzic podkreśliła także, że listopadowy kongres nie został zorganizowany zgodnie ze statutem partii, bo został zorganizowany w ramach jednej frakcji i bez udziału drugiej.