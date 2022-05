Nowa partia na politycznej mapie Polski. Na czele doświadczeni parlamentarzyści

Centrum dla Polski - taką nazwę nosi nowa partia polityczna, którą zaprezentowano podczas Dnia Flagi na zamku w Rabsztynie. Na jej czele stanęli parlamentarzyści: Ireneusz Raś, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jacek Tomczak, Radosław Lubczyk.

W Dniu Flagi, 2 maja, Koalicja Polska zorganizowała swoją konwencję na zamku w Rabsztynie (woj. małopolskie).

W trakcie spotkania poinformowano o dołączeniu do niej nowo utworzonej partii Centrum dla Polski.

Oprócz Centrum Koalicję Polską tworzą m.in PSL, Konserwatyści oraz Unia Europejskich Demokratów.

Podczas konwencji KP Ireneusz Raś mówił, że nowe ugrupowanie polityczne zostało powołane na kanwie idei Aleksandra Halla, który wydał nową książkę pod tytułem "Anatomia władzy i nowa prawica".

- Pisze w niej o potrzebie stworzenia nowego centro-prawicowego ugrupowania, które będzie latarnią dla wszystkich podobnie myślących, a niezgadzających się z tym, co dzisiaj się dzieje, w jaki sposób przez rządzących jest opisywana prawica w Polsce - powiedział Raś. Jak dodawał, właśnie taką rolę ma pełnić nowe ugrupowanie. Zaznaczył też, że jesienią odbędzie się kongres nowej partii i wówczas zostanie ogłoszony jej program. Nowe ugrupowanie utworzyli czterej doświadczeni parlamentarzyści: Ireneusz Raś, Radosław Lubczyk, Jacek Tomczak i Kazimierz Michał Ujazdowski.

Poseł Ireneusz Raś: powołaliśmy Centrum dla Polski aby wzmocnić Koalicję Polską i wzbogacić jej program. Jesienią odbędzie się nasz kongres programowy. pic.twitter.com/RT62ZHgSza — Centrum dla Polski (@CentrumdlaPL) May 2, 2022

Raś zaznaczał też, że wybór miejsca na konwencję nie jest przypadkowy. Zamek w Rabsztynie zbudował Kazimierz Wielki i właśnie do dziedzictwa króla, twórcy stu miast, nawiązywał w swoim wystąpieniu.

Potrzeba politycznej jedności

Z kolei były premier Waldemar Pawlak, który również był obecny na konwencji Koalicji, przypomniał, że Koalicja Polska powstała jako odpowiedź na deficyt wspólnoty opartej o podstawowe wartości. Jak tłumaczył, chodzi o pielęgnację tradycji w oparciu o konserwatywne wartości, ale z otwarciem na nowoczesność.

- Jesteśmy w kontrze do tych demiurgów strachu, lęku i nienawiści, którzy ostatnio tak się rozpowszechnili. Zadajemy sobie pytanie, czy normalność i przyzwoitość mogą być atrakcyjne, i jest to niewątpliwie wielki wyzwanie dla wszystkich, szczególnie dla młodych - jak to, co cenne, wartościowe na nowo przedstawić w formach wyjątkowych, atrakcyjnych, które będą porywały ludzi - mówił w swoim wystąpieniu.

Na zamku w Rabsztynie obecny był również były prezydent Bronisław Komorowski, który w swoim wystąpieniu odniósł się do obecnej sytuacji na Ukrainie. Wskazywał w nim na potrzebę politycznej jedności.

Konserwatyści w Koalicji Polskiej się zorganizowali. Centrum dla Polski ma szansę wnieść do KP dużo cennych idei i postulatów programowych - prof. Aleksander Hall na Zamku Rabsztyn. pic.twitter.com/YJqIafupc2 — Centrum dla Polski (@CentrumdlaPL) May 2, 2022

- Kiedy słyszę jak wszyscy mówią, że w pierwszej kolejności musi zapanować pokój na Ukrainie, myślę sobie: nieprawda. Pokój jest bardzo ważny, ale najpierw trzeba odnieść zwycięstwo nad Władimirem Putinem - podkreślał.

Odnosząc się do Dnia Flagi były prezydent stwierdził, że prawica "macha" symbolami narodowymi i robi to skutecznie. Podkreślał, że ma nadzieję, iż środowiska skupione w Koalicji Polskiej zbudują alternatywę na scenie politycznej.

- Nic mnie tak nie cieszy, jak to, że dzisiaj flagi polskie często widzimy z flagami ukraińskimi. Pomimo dramatycznej historii. Te flagi obok siebie symbolizują naszą nadzieję na lepszą przyszłość - podkreślał były prezydent. Zaznaczał też, że chce aby ci, którzy mówią o sobie konserwatyści szanowali zasady państwa prawa. - Ci, którzy odwołują się do centrum, chcieli silnej Polski w silnej Europie i silnych sojuszach. Tego potrzebujemy, nie kłótni i wyprowadzania flag UE - mówił Komorowski. Podkreślał też, że nie ma życia społecznego i politycznego bez emocji. Ich nie należy się wstydzić, ale pilnować, by nie zamieniły się w złe emocje.

Dobrobyt pochodzi z pracy

O tym, co dokładnie składa się na wizję polityki przedstawianej przez KP mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, lider KP. Szef Ludowców podkreślał, że jego zdaniem nie ma innego dobrobytu niż ten pochodzący z pracy i apolitycznej edukacji.

- Nie ma w naszej koalicji przyzwolenia dla nagradzania dziadostwa, darmozjadów i warcholstwa - mówił.

Zapewniał, że Koalicja Polska jest ugrupowaniem polskiej przedsiębiorczości i przedsiębiorców, reprezentuje lokalne wspólnoty i organizacje pozarządowe. Mówiąc o wyzwaniach, przed jakimi stoją zwykli Polacy wskazał na konsekwencje wojny w Ukrainie oraz panującą drożyznę.

- My jako Koalicja Polska nie tylko stawiamy diagnozę, ale też mamy receptę dla Polski. Wiemy jak te sprawy naprawić, jesteśmy przygotowani do rządzenia, do tego aby objąć stery władzy w Polsce - zapewnił.

Odnosząc się do bezpieczeństwa militarnego powiedział, że PSL jako partia współrządząca będzie kontynuować projekty modernizacji armii oraz wspierać jak największą integrację ze strukturami NATO i UE.

Bezpieczeństwo energetyczne

Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym przekonywał, że kiedy współrządziło PSL podejmowano działania zwiększające możliwość energii, w tym gazu z innych kierunków niż ze wschodu. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obecny rząd uzależnił nas od rosyjskiego węgla.

Szef PSL mówił też o "haniebnej decyzji" z 2020 r.. Miał tu na myśli przejście z kontraktu długoterminowego na kontrakt - jak go nazwał - jednodniowy dotyczący zakupu gazu.

Jeśli Koalicja Polska będzie tworzyć kolejny rząd, żadnej rewolucji obyczajowej i światopoglądowej nie będzie @KosiniakKamysz pic.twitter.com/maUxkUU0nH — Centrum dla Polski (@CentrumdlaPL) May 2, 2022

- Ta zmiana, przejścia na ceny spotowe, zakup gazu na giełdzie kosztowała według naszych wyliczeń około 15 miliardów dolarów. Najprawdopodobniej przez decyzję Jacka Sasina 60 miliardów poszło do Putina - wyliczał Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem wszystkie regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii powinny być pozostawione wspólnocie lokalnej.

Podkreślał też, że należy przygotować się do odbudowy Ukrainy. - Bardzo ważne jest abyśmy udzielali pomocy (...) też mieli swoje już dzisiaj zajęte miejsce w odbudowie Ukrainy po zwycięskiej wojnie. Nie może być tak, że my dzisiaj będziemy udzielać najwięcej pomocy (...), a kontrakty później będą podpisywać firmy francuskie i niemieckie - wskazał szef PSL.

Życie w Polsce

Kosiniak-Kamysz mówił też m.in. o bezpieczeństwie żywnościowym podkreślając, że należy zatrzymać dewastację rolnictwa. Wskazywał tu na zmianę, jeśli chodzi o dopłaty do nawozów - do tony, a nie do hektara.

Odnosząc się z kolei do wysokiej inflacji i rosnących rat kredytów podkreślał, że jego ugrupowanie domaga się zerowych marż w państwowych bankach "od jutra, natychmiast". Jak wskazywał, należy stawiać na bankowość spółdzielczą, bo ona jest - jak mówił - blisko ludzi.

Zwracał też uwagę na pogłębiająca się dysproporcja między wielkimi metropoliami a mniejszymi miejscowościami. Jak stwierdzi, jest to powód do wielkiego wstydu dla obecnie rządzących, a kod pocztowy nie może decydować o dostępie do lekarza czy edukacji.

Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, mały i średni biznes to sól tej ziemi. - Dla nas jesteście bohaterami, a nie cwaniakami - jak dla nich - mówił. Zwracał też uwagę m.in. konieczność zadbania o dzietność i stworzenia programu mieszkaniowego. Należy także - według niego - postawić na odbudowę dawnych miast wojewódzkich, a z miast powiatowych uczynić centra aktywności gospodarczej i usług publicznych.

2 maja w Rabsztynie. Wspólnie, pod biało-czerwoną, która jest również symbolem solidarnej pomocy. W tym roku #ŚwiętoFlagi jest dniem jedności i wdzięczności dla wszystkich Polaków! 🇵🇱 pic.twitter.com/dERwd5iVDc — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 2, 2022