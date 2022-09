Nowa płyta Marcina Maseckiego i Orkiestry MACV - 30 września

Album "Jazz z MACV: Marcin Masecki" z koncertami XVIII-wiecznych kompozytorów ukaże się 30 września. To kolejny album Orkiestry Instrumentów Dawnych – Musicae Antiquae Collegium Varsoviense Warszawskiej Opery Kameralnej z cyklu "Jazz z MACV".

Na płycie "Jazz z MACV: Marcin Masecki" znalazły się koncerty na instrumenty klawiszowe XVIII-wiecznych kompozytorów: Koncert E-dur BWV 1053 Jana Sebastiana Bacha, Koncert c-moll Wq 43/4 Carla Philippa Emanuela Bacha oraz Koncert C-dur nr 13 KV 415 Wolfganga Amadeusza Mozarta.

"Dostałem otwarte zaproszenie od MACV: +Marcin co chciałbyś z nami zrobić?+ To było bardzo piękne i wzruszające. Wymyśliłem taki program, czyli przejście przez XVIII-wieczne koncerty fortepianowe" - powiedział Marcin Masecki podczas konferencji prasowej. Solista zwrócił uwagę, że "XVIII wiek to czas w historii muzyki europejskiej, kiedy było stosunkowo dużo swobody, szczególnie w interpretowaniu tekstu oraz interpetowaniu partii solowych".

"Jako że jestem jedną nogą w świecie klasycznym, a drugą w jazzowym, to jest to miejsce, w którym się łatwo spotykają te światy" - mówił.

Płyta została wydana na CD, będzie również dostępna na winylu. Koncert promujący album odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie 24 września.

Trafi ona do sprzedaży 30 września.

W przyszłym roku w serii Jazz z MACV ukaże się płyta Orkiestry MACV z Leszkiem Możdżerem.

Jak podaje WOK, dd 2019 roku orkiestra rozpoczęła współpracę z wyjątkowymi osobowościami muzyki jazzowej: Krzysztofem Herdzinem, Andrzejem Jagodzińskim, Marcinem Maseckim, Leszekiem Możdżerem - co zaowocowało cyklem Jazz z MACV z koncertami i nagraniami.

