Nowa premier Włoch deklaruje poparcie dla Ukrainy. Właśnie dostała wotum

Rząd Włoch premier Giorgii Meloni otrzymał w środę w Senacie wotum zaufania. Także to głosowanie, po wtorkowym w Izbie Deputowanych, potwierdziło, że centroprawicowy gabinet ma mocne poparcie w obu izbach parlamentu. Rząd poparło 115 ze 199 głosujących.

W wystąpieniu premier oświadczyła: "Pokój osiąga się, dalej popierając Ukrainę, pozwalając jej się bronić". "To jedyna szansa, jaką mamy, by obie strony zdecydowały się przystąpić do negocjacji" - mówiła Giorgia Meloni.

Szefowa rządu zapowiedziała też "wielką operację prawdy na temat sytuacji Włoch", jaką "odziedziczył" jej gabinet. Zaznaczyła, "lepiej, żeby Włosi to wiedzieli".

Giorgia Meloni chce stawiać na krajowe wydobycie gazu

Odnosząc się do kwestii kryzysu energetycznego, stwierdziła: "Nalegamy na Unię, żeby udzieliła wspólnych odpowiedzi". Zaznaczyła jednocześnie: "Nie wyrażamy gotowości do tego, by przejść od uzależnienia od rosyjskiego gazu do uzależnienia od chińskich surowców". "Nie wydaje mi się to nadzwyczaj inteligentną strategią" - oceniła.

Meloni powiedziała: "Potrzebne są kroki, które w średnioterminowej perspektywie uwolnią Włochy od niedopuszczalnego uzależnienia energetycznego".

W nawiązaniu do sprawy wysokich cen energii Meloni zapewniła: "Jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co można przeciwko spekulacji".

Wyraziła przekonanie, że należy przeznaczyć środki na wydobycie krajowego gazu. "Nie jest tak, że zagraniczny gaz mniej zatruwa środowisko" - wskazała.

Poprzednim włoskim rządom premier zarzuciła to, że wprowadziły kroki w ramach walki z pandemią Covid-19 "bez naukowych dowodów".

Silvio Berlusconi deklaruje swoje poparcie dla Ukrainy

Po raz pierwszy po dziewięciu latach w Senacie wystąpił były premier Silvio Berlusconi, wykluczony w 2013 roku z izby wyższej jako osoba prawomocnie skazana. Był to wyrok za oszustwa podatkowe w jego telewizji Mediaset.

Lider koalicyjnej partii Forza Italia, którego ujawnione słowa obciążające władze Ukrainy odpowiedzialnością za wojnę, wywołały niedawno skandal, zapewniał w czasie debaty: "W tej sytuacji możemy być tylko z Zachodem, w obronie praw wolnego i demokratycznego kraju, jakim jest Ukraina".

"Musimy działać na rzecz pokoju i będziemy to robić w pełnym porozumieniu z naszymi zachodnimi sojusznikami i przy poszanowaniu woli narodu ukraińskiego" - dodał były premier.

Zapewnił: "W tej kwestii nasze stanowisko jest niezmienne i pełne przekonania, absolutnie jasne i nie może być podane w wątpliwość przez nikogo, z żadnego powodu".