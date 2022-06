Nowa stanica żeglarska w Katowicach zacznie działać od soboty

Nowa stanica żeglarska na stawie Morawa rozpoczyna w sobotę działalność w Katowicach. Jej gospodarzem jest 10. Harcerska Drużyna Żeglarska (HDŻ) im. gen. Mariusza Zaruskiego. Zaplanowano całodniowe świętowanie, połączone z jubileuszem drużyny.

Otwarcie nowej stanicy to pierwszy etap rewitalizacji tzw. Doliny 5 Stawów, czyli obszaru obejmującego staw Morawa, a także Borki, Hubertus I, Hubertus II oraz Hubertus III.

Dotychczas użytkowana przez harcerzy stanica była wiekowym budynkiem, dlatego zapadła decyzja o całkowitej rozbiórce i budowie nowej od podstaw. W ramach inwestycji prowadzonej przez spółkę Katowickie Inwestycje powstał trzykondygnacyjny budynek, wyposażony między innymi w hangar na łodzie, szkutnię, żaglownię, ale także sale spotkań, zaplecze kuchenne i sanitarne. Powstały alejki wraz z nowym oświetleniem, a także keja, pomost, infrastruktura kąpieliskowa i altana na grilla. Wartość całej inwestycji to ponad 6,5 mln zł.

"Nasza drużyna ma wielopokoleniowe tradycje i przez lata działalności czekaliśmy na inwestycję, która pozwoli nam na jeszcze większy rozwój. To komfort i bezpieczeństwo, a także nowe możliwości. Wybudowana stanica pozwoli prowadzić wiele zajęć jednocześnie, organizować dodatkowe wydarzenia i przyciągać tu kolejne osoby" - powiedział drużynowy 10. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, phm. Filip Bałazy.

Sobotnie oddanie stanicy do użytku jest połączone z obchodami 90-lecia powstania 10. HDŻ oraz 65-lecia ciągłej pracy i ma przyjąć formę całodniowego świętowania. Rozpocznie się ono poranną mszą w kościele w Szopienicach, kolejny punkt to przemarsz w towarzystwie orkiestry w kierunku siedziby harcerzy. Tam odbędzie się apel połączony z przecięciem wstęgi, wręczeniem odznaczeń i defilada wodna. Do końca dnia na gości będzie czekać wiele atrakcji: regaty wioślarskie, występy artystyczne i zabawy dla dzieci. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie internetowej: otwieramystanice.pl.

Docelowo cała obejmująca ponad 150 hektarów Dolina Pięciu Stawów ma zostać uporządkowana i wyposażona m.in. w drogę rowerową, infrastrukturę kąpieliskową, promenadę oraz pomosty wędkarskie. "Nowa stanica jest pierwszym elementem metamorfozy, która otwiera kompleksowy, zielony projekt, czyli rewitalizację Doliny 5 Stawów" - podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Tereny zielone w Katowicach to miejsca z ogromnym potencjałem. W mojej umowie z mieszkańcami jednym z ważniejszych punktów było zadbanie o takie miejsca w naszym mieście. Staw Morawa, przy którym znajduje się nowa stanica, a także sąsiadujące z nim Hubertusy i Borki to piękny obszar, o który warto zadbać. Chcemy stworzyć tu warunki do rekreacji, by mieszkańcy mogli żeglować i wypoczywać, bez konieczności wyjazdu z Katowic" - dodał prezydent.