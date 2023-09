Nowacka (KO): w czwartek w trasę wyrusza kobiecy bus Koalicji Obywatelskiej

W czwartek w trasę wyrusza kobiecy bus Koalicji Obywatelskiej. Będziemy pokazywać nasze wspaniałe kandydatki, a także nasz program, który kompleksowo wspiera Polki: począwszy od systemu edukacji, poprzez rynek pracy, zdrowie i bezpieczeństwo - poinformowała w czwartek posłanka KO Barbara Nowacka.

Nowacka wzięła udział w konferencji prasowej promującej akcję "Kobiety na wybory", która odbyła się w czwartek w Warszawie. Jak podkreśliła, "te wybory wygrają kobiety". "Ale żebyśmy wygrały te wybory, dla nas, dla naszych córek, sióstr, przyjaciółek, matek, babek, koleżanek - dla wszystkich Polek - potrzebna jest nasza wielka mobilizacja" - zastrzegła.

Poinformowała, że w czwartek w trasę wyrusza "kobiecy bus" Koalicji Obywatelskiej, który odwiedzi wiele miejscowości w całej Polsce. "Będziemy pokazywać po pierwsze nasze wspaniałe kandydatki, a po drugie, nasz program, który kompleksowo wspiera Polki: począwszy od systemu edukacji, poprzez rynek pracy, kwestie zdrowia, bezpieczeństwa, a skończywszy na dobrej, bezpiecznej starości" - zaznaczyła Nowacka.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że "te wybory są bardzo ważne, najważniejsze od 1989 roku". "Zawsze, kiedy sytuacja w Polsce była trudna, kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje i działać odważnie, kobiety robiły to i zawsze stały na pierwszej linii walki o wolność, demokrację, o wartości, a tak naprawdę o bezpieczeństwo naszego kraju i bezpieczeństwo swoich rodzin" - mówiła.

Zaapelowała do wszystkich kobiet, żeby "nie bały się wyrazić swojego zdania, swojej opinii i wzięły udział w wyborach". "Tak jak w historii tak i teraz, od was, drogie panie, będzie zależało to, jaka jest Polska, jaka będzie przyszłość naszych rodzin i naszych dzieci" - stwierdziła Kidawa-Błońska.

Zdaniem posłanki KO Agnieszki Pomaski, "przez ostatnie 8 lat PiS udowadniało, że kobiety to jakaś druga, gorsza kategoria". "Kobiety mają, według nich, ograniczone prawa do aktywności zawodowej, a nawet do macierzyństwa, bo przecież to oni zabrali powszechny dostęp do in vitro i chociażby finansowanie in vitro z budżetu państwa" - oceniła.

"Te nasze spotkania, ten nasz objazd po Polsce i zwrócenie się do kobiet, ten apel do kobiet nie tylko o to, żeby były aktywne w wyborach, ale żeby były aktywne w tej kampanii wyborczej, jest wyrazem i głosem wszystkich, którzy do nas przychodzą i mówią: weźcie sprawy w swoje ręce, odsuńcie tych patałachów od władzy, odsuńcie Kaczyńskiego, Morawieckiego, tych wszystkich facetów, którzy mówią każdego dnia, co kobiety powinny robić, jak powinny żyć. My chcemy z tym skończyć" - podkreśliła.

Według posłanki KO Aleksandry Gajewskiej "Polska Kaczyńskiego, Ziobry i Jędraszewskiego to nie jest państwo dla kobiet". "Zbudowali państwo, mamy czuć się jak obywatelki drugiej kategorii, jak ten gorszy sort. A nas są miliony, stanowimy ponad połowę społeczeństwa" - mówiła.

Posłanka Kinga Gajewska zaznaczyła, że kobiety mają dziś do wyboru dwa oblicza Polski. "Jedną, w której łaskawy pan mówi, że macie też prawo żyć i taką Polskę, którą proponuje Koalicja Obywatelska: z pełnią praw dla kobiet, z traktowaniem kobiet podmiotowo" - stwierdziła.

Zapowiedziała, że w programie Koalicji Obywatelskiej znalazło się wiele propozycji skierowanych do kobiet. "Żłóbek w każdej gminie, 1500 zł na aktywizację kobiet, które chcą wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, bezpłatny, legalny dostęp do aborcji, finansowanie procedury in vitro. Pomysłów jest bardzo dużo i obiecujemy, że wszystkie zrealizujemy" - zadeklarowała.

Poinformowała, że ruszający w czwartek w trasę kobiecy bus rozpocznie objazd w Grodzisku Mazowieckim i Łomiankach, gdzie odbędą się spotkania z kobietami pracującymi w branży beauty. Zapowiedziała, że w czwartek o godz. 17:30 odbędzie się też kobiecy wiec w Piasecznie.