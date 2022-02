Nowacka po kontrolach poselskich w kuratoriach oświaty: tylko 31 skarg rodziców ws. zajęć pozalekcyjnych

Dotąd kontrole posłów Koalicji Obywatelskiej w kuratoriach oświaty wykazały 31 skarg złożonych przez rodziców ws. zajęć pozalekcyjnych - powiedziała w czwartek posłanka KO Barbara Nowacka. Mówiła, że nie można mówić o setkach skarg, na które wskazuje minister edukacji.

Posłowie KO prowadzą kontrole poselskie w kuratoriach kuratoriach oświaty w całym kraju, dotyczą one reformy Prawa oświatowego i ewentualnych skarg rodziców na zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkołach.

Nowacka oraz poseł Krzysztof Truskolaski (KO) przeprowadzili w czwartek taką kontrolę w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

"Pan minister (Przemysław) Czarnek bawił nas opowieściami o tym, jak to kilkaset skarg rodziców powoduje, że rodzicom trzeba odebrać władzę nad dziećmi i scedować tę władzę na kuratorów, którzy to kuratorzy będą decydować, które organizacje pozarządowe mogą wejść do szkoły" - mówiła po kontroli Nowacka. Dodała, że minister edukacji mówił o ponad 400 takich skargach w skali kraju.

"Do tej pory skontrolowaliśmy już większość kuratoriów i w sumie naliczyliśmy tych skarg 31" - powiedziała Nowacka. Dodała, że zostały jeszcze dwa województwa do sprawdzenia: pomorskie i warmińsko-mazurskie. "Ale nie ma możliwości, żebyśmy dobili do magicznej liczby 400" - mówiła posłanka. Dodała, że podczas kontroli sprawdzane są skargi od 2016 roku do końca 2021 roku.

Podsumowując kontrole w podlaskim kuratorium oświaty, powiedziała, że "w ciągu tych sześciu lat z ponad 600 placówek, które nadzoruje kuratorium, nie było ani jednej takiej skargi. Dodała, że równolegle do kontroli w województwie podlaskim, odbyły się kontrole poselskie w województwie zachodniopomorskim i lubuskim.

Nowacka oceniła, że Czarnek "zbudował swoje prawo na fałszywej tezie". Jak mówiła, "lex Czarnek" wprowadza przepis, który "powoduje paraliż udziału organizacji pozarządowych w szkole". Jej zdaniem decyzja o tym, czy organizacja będzie mogła zorganizować coś w szkole, będzie należała tylko kuratorium, a nie rady rodziców czy samych rodziców, jak jest to teraz.

Zdaniem posłanki ta zmiana spowoduje, że wiele organizacji nie dotrze do mniejszych miejscowości, bo np. nie zgrają się terminy przez czas zajmowany na wydawanie zgody przez kuratora. "To jest działanie przeciwko dzieciom z mniejszych miejscowości. To jest wyjątkowa szkoda, szczególnie dla miejscowości, gdzie jest daleko do ośrodków kultury, ciężko o zajęcia dodatkowe" - mówiła Nowacka.

Posłowie KO zaapelowali też do prezydenta Andrzeja Dudy o weto przyjętej przez Sejm w środę noweli ustawy o Prawie oświatowym. Nowacka mówiła, że będzie też apelowała do prezydenta o wysłuchanie młodzieży, rodziców, organizacji pozarządowych i samorządów w tej sprawie.

Truskolaski powiedział, że "+lex Czarnek+ to gniot prawny" i powinien być w Sejmie odrzucony. "Liczymy jednak na to, że pan prezydent Duda wraz z małżonką podejmą decyzję, która będzie w trosce o nasze przyszłe pokolenia" - mówił.

Jak poinformowała w przesłanym PAP komentarzu rzecznik podlaskiego kuratora oświaty Małgorzata Palanis, podczas czwartkowego spotkania posłowie zostali poinformowani o telefonicznych zgłoszeniach oraz otrzymali wgląd do korespondencji przesłanej drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Białymstoku. "Zgłaszający wyrażali zaniepokojenie tematyką zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez podmioty zewnętrzne. Nie były to informacje odnoszące się do konkretnych szkół, w związku z tym Podlaski Kurator Oświaty nie przeprowadzał kontroli w tym zakresie" - poinformowała Palanis.

Nowelizacja Prawa oświatowego przewiduje m.in., że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców.

W środę Sejm odrzucił weto Senatu do noweli Prawa oświatowego, które oczekuje teraz na decyzję prezydenta. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Stanu.