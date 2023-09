Nowoczesna fabryka przypomina pit stop Formuły 1

Nowoczesna fabryka samochodów działa jak pit stop na wyścigach Formuły 1. Sekunda opóźnienia ma przełożenie na końcowy wynik i może zdecydować o powodzeniu.

Jednosekundowego opóźnienia w działaniu maszyn nie widać gołym okiem, ale gdyby o sekundę opóźniła się każda z ponad 400 maszyn w samej tylko spawalni, to z zakładu Volkswagena we Wrześni wyjechałyby dziennie dwa samochody mniej.

Fabryki samochodów osobowych wytwarzają 3-4 kombinacje nadwozia, podczas gdy zakład aut dostawczych we Wrześni ma ponad 60 różnych możliwości. Śledzenie aktywności robotów i pracy linii jest tu więc trudniejsze.

W fabryce samochodów, tak samo jak w pit stopie Formuły 1, każda sekunda ma realne znaczenie i przekłada się na końcowy wynik.

- Podobnie jak mechanicy Formuły 1, my w fabryce swoje działanie także mierzymy w sekundach. Szczególnie w tak mocno zautomatyzowanych wydziałach jak spawalnia czy lakiernia, gdzie każda kolejna sekwencja ruchu robotów, zmiana położenia części, ruch głowic robotów spawalniczych, kleszczy zgrzewających blachy czy ramion robotów lakierniczych są ściśle określone i liczone w sekundach. Jednak w pogoni za sekundami nigdy nie możemy zapomnieć o człowieku, komforcie jego pracy, bezpieczeństwie. To on dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy jest niezbędny przy produkcji samochodów - mówi Jarosław Kurosz, dyrektor fabryki Volkswagena we Wrześni.

Zakład we Wrześni jest najnowszym zakładem Volkswagena Poznań. Został zbudowany w rekordowym tempie. Od wbicia pierwszej łopaty do ukończenia budowy minęły zaledwie 23 miesiące.

- Po niecałych 2 latach zostaliśmy postawieni przed zadaniem polegającym na uruchomieniu produkcji seryjnej i jak widać, udało nam się to. Nie byłoby to jednak możliwe bez naszych pracowników, to właśnie ich umiejętności, doświadczenie, a także wiedza miały kluczowe znaczenie - mówi Jarosław Kurosz.

Branża motoryzacyjna to lider wykorzystania nowych technologii i automatyzacji produkcji

Kurosz podkreśla przy tym, że branża motoryzacyjna to dzisiaj jedna z najszybciej ewoluujących i rozwijających się gałęzi przemysłu oraz lider w wykorzystaniu nowych technologii i automatyzacji w procesie produkcyjnym. Jednak tak jak w Formule 1, ostateczny sukces zależy zarówno od technologii, jak i kompetencji, zrozumienia i współpracy między obsługującymi ją ludźmi.

- Gdybyśmy stanęli na spawalni i zaczęli obserwować tę taktowaną w sekundach pracę robotów, to żaden z nas nie zauważyłby jednosekundowej różnicy w sekwencji poszczególnych działań. Gdyby jednak o sekundę opóźniła pracę każda z ponad 400 maszyn w samej tylko spawalni, to mielibyśmy w sumie ponad 400 sekund opóźnienia. Skoro w naszej fabryce co 170 sekund zjeżdża z taśmy gotowy samochód, to dałoby nam to o dwa samochody mniej w produkcji dziennej. To już konkretna strata dla fabryki, która codziennie wytwarza 450 gotowych samochodów - mówi Jarosław Kurosz.

Podstawowa różnica między pit stopem a fabryką to ich wielkość. Powierzchnia zakładu w Białężycach koło Wrześni to 220 ha, czyli około 300 boisk piłkarskich, a liczba pracujących tam osób sięga 3000.

Statystyczne, naukowe przewidywanie zdarzeń pozwala szybciej optymalizować procesy produkcyjne

- W takich zakładach jak nasz szybkość i poziom skomplikowania procesu produkcyjnego są tak duże, że gromadzenie i analiza danych nabierają szczególnego, wręcz kluczowego znaczenia. Dzięki zastosowaniu predictive maintenance (predykcyjnego utrzymanie ruchu tj. związanego z prognozowaniem - dop. red.) wiemy, czy to, co dzieje się w rzeczywistości, odpowiada siatce działań sporządzonej dla procesu produkcyjnego w teorii. A co za tym idzie – możemy szybciej optymalizować procesy produkcyjne - mówi Jarosław Kurosz.

Zwraca także uwagę na kompleksowość wytwarzanych we Wrześni pojazdów, która jest podyktowana potrzebami klientów, a tym samym większą wariantowością nadwozia, która aktualnie wynosi ponad 60 różnych możliwości. Sprawia to, że śledzenie aktywności robotów i pracy linii jest trudniejsze niż w przypadku fabryki produkującej samochody osobowe, gdzie do wyboru mamy 3-4 kombinacje nadwozia.

- Zestawiając te dwie wartości, jedną ze świata produkcji aut osobowych, a drugą z naszej fabryki, od razu widać, że mamy znacznie bardziej skomplikowane sekwencje pracy robotów na poszczególnych stanowiskach, więcej wariantów ruchów robotów czy dróg logistycznych i miejsc składowania elementów, a więc teoretycznie o wiele więcej miejsc, gdzie te sekundy można tracić - twierdzi Jarosław Kurosz.

Trzeba zbierać dane z tysięcy czujników, a potem analizować te, które pozwolą na ocenę procesu

Kolejnym ważnym miejscem jest lakiernia.

- Wydaje się, że na tym wydziale proces jest znacznie łatwiejszy, ale do sekwencji ruchu robotów, którą obserwujemy w komorach lakierniczych, trzeba jeszcze dodać ogromną liczbę operacji, które pozostają niewidoczne dla oka, a które odbywają się niejako pod powierzchnią ścian lakierni. Mam tu na myśli m.in. wymianę kolorów, która wymaga dostarczenia zasobników z odpowiednimi lakierami - mówi Jarosław Kurosz.

Wszystkie wyżej wymienione czynności, ale nie tylko te, są ściśle taktowane i jakiekolwiek opóźnienie na którymś z etapów w całym procesie produkcyjnym wpływa na końcowy wynik produkcji. Dlatego chcąc mieć cały proces produkcyjny pod kontrolą, należy zbierać dane z tysięcy czujników, a potem wyselekcjonować te, które pozwolą na jego ocenę i poddać je analizie.

Takie cyfrowe odzwierciedlenie pracy fabryki pozwala nie tylko na kontrolowanie poprawności procesu.

- Wykorzystujemy je również przy wprowadzaniu zmian czy modernizacji. Możemy dzięki temu w cyfrowej rzeczywistości stworzyć nowe elementy procesu, wprowadzić nowe maszyny czy czynności, sprawdzić, jak będą działały i współpracowały z człowiekiem. Po czym zoptymalizować je tak, aby ich praca wpasowała się odpowiednio w sekundowe sekwencje pracy całego zakładu, jak i w interakcje z pracownikami. Dopiero po sprawdzeniu ich potencjalnego wpływu na proces w przestrzeni wirtualnej instalujemy je w rzeczywistości - wyjaśnia Jarosław Kurosz.