Nowoczesna popełnia kolejne błędy

Ugrupowanie, które już raz straciło subwencję przez błąd w sprawozdaniu, tym razem nie dopilnowało terminu u biegłego rewidenta.

"Rzeczpospolita" informuje, że dwa ugrupowania spośród 34 partii zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta (takie sprawozdania muszą składać partie posiadające fundusz wyborczy) nie dochowały tego obowiązku.

"Choć biegłych wybiera i opłaca Państwowa Komisja Wyborcza, ich sprawozdań za ubiegły rok nie załączyły dwie spośród 34 zobowiązanych do tego partii: Twój Ruch i Nowoczesna" - informuje "Rz".

Gazeta podaje, że o ile Twój Ruch, powstały w 2013 r. z przekształcenia Ruchu Palikota, znajduje się obecnie na marginesie politycznym, to Nowoczesna wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej, w klubie KO ma sześcioro posłów i "chciałaby współrządzić po kolejnych wyborach".

"Z informacji przedstawionych przez biegłych rewidentów, powołanych do badania sprawozdań partii politycznych Twój Ruch i Nowoczesna, wynika, że w obu przypadkach partie udostępniły biegłym część wymaganych dokumentów finansowych, lecz do dnia 25 marca 2022 roku, kiedy to upływał termin na sporządzenie i przekazanie partii sprawozdania biegłego, partie nie przedstawiły biegłemu podpisanych przez uprawnione do tego osoby sprawozdań finansowych oraz niektórych dokumentów (wymaganych oświadczeń, bankowych potwierdzeń sald na rachunkach)" - informuje cytowane przez "Rz" Krajowe Biuro Wyborcze.