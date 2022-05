Nowoczesna powołała struktury warszawskie, ich przewodniczącym Paweł Rabiej

Nowoczesna powołała do życia struktury warszawskie, na ich przewodniczącego został wybrany Pawel Rabiej, w przeszłości m.in. wiceprezydent Warszawy. "Po tym długim okresie, który był przerywany pandemią zamykamy proces porządkowania struktur" - tłumaczył w czwartek szef Nowoczesnej Adam Szłapka.

Szłapka na briefingu prasowym w Warszawie poinformował, że zgodnie z nowym statutem Nowoczesnej została powołana osobna struktura warszawska partii w ramach regionu mazowieckiego. Szefem tej ostatniej jest Sławomir Potapowicz.

"Dzisiaj przewodniczącym (struktury warszawskiej) został Paweł Rabiej, jest założycielem Nowoczesnej, od samego początku pełnił bardzo ważne funkcje, jest nadal członkiem zarządu partii, wcześniej był szefem sieci eksperckiej +Lepsza Polska+, był także wiceprezydentem Warszawy" - przypominał Szłapka.

Dodał, że po długim okresie, który był przerywany pandemią Nowoczesna zamykamy proces porządkowania struktur. "To są już ostatnie wybory regionalne, przed nami 4 czerwca wybory nowego zarządu, na nową czteroletnią kadencję" - poinformował Szłapka.

Dodał, że głównym zadaniem struktury warszawskiej jest przygotowanie się do wyborów samorządowych. Członkami zarządu struktury warszawskiej zostali: Olga Górna, Ewa Kacprzak-Szymańska, Michał Kozioł, Dariusz Krysiak, Piotr Olczak, Piotr Salach, Jan Sobota.

Rabiej powiedział, że wszyscy członkowie zarządu to doświadczeni samorządowcy, a Warszawa stoi przed wieloma wyzwaniami m.in. migracyjnymi. Rabiej dodał, że w czwartek nowe struktury warszawskiej przyjęły w formie uchwały apel do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o to - jak mówił Rabiej - aby miasto szybko przygotowało i wprowadziło w życie Program Integracji Uchodźców dla m.st. Warszawy.

Program zdaniem polityków Nowoczesnej powinien "zapewnić kompleksowe rozwiązania i narzędzia, gwarantujące integrację obcokrajowców w najważniejszych sferach życia miejskiego: edukacji, kultury, ochrony zdrowia, aktywności zawodowej, spraw administracyjnych, życia społecznego".