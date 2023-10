Nowoczesna robotyzacja daje nowe możliwości

- Nowoczesna robotyzacja obejmuje wiele procesów, zwłaszcza tych uciążliwych dla zdrowia ludzi - zaznacza Andrzej Garbacki, wiceprezes ds. robotyzacji w firmie Astor.

- Jeżeli chodzi o racjonalne robotyzowanie, to należy zwrócić uwagę na pewne aspekty - mówił Andrzej Garbacki, wiceprezes zarządu ds. robotyzacji w firmie Astor, w trakcie sesji "Robotyzacja i automatyzacja", która odbyła się 3 października w ramach konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach. - Trzeba przygotować zespoły ludzi i zarządzać zmianą. Należy przygotować zespoły mentalnie i wytłumaczyć, że robot nie zwalnia - zaznaczył.

Należy więc uświadomić pracownikom, że robot nie przyczyni się do ich zwolnienia z pracy, tylko uczyni ją lżejszą i bardziej komfortową.

- Trzeba przygotować procesy technologiczne, by móc je automatyzować poprzez robotyzację. Ile zastosowań, tyle robotów na świecie. Prym wiodą roboty sześcioosiowe - wskazywał Andrzej Garbacki. - Naśladują to, co potrafi dłoń człowieka. Czyli robot wykonuje zadanie, jakie wcześniej wykonywał człowiek. Z kolei roboty czteroosiowe mają nieco ograniczone ruchy, ale służą do przenoszenia i układania na paletach - wyjaśniał.

Wskazywał również, że potencjał robotyzacji w zakładach produkcyjnych rośnie z roku na rok, również za sprawą idei Przemysłu 4.0. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega wynikające z niej korzyści: dynamiczny rozwój oraz podniesienie efektywności, także poprzez uniezależnienie się od braku rąk do pracy.

Nowoczesna robotyzacja od strony biznesowej oznacza to, że zakład produkcyjny osiąga unikalną relację szybkości produkcji typowej dla długiej serii z jej jednostkowością, co daje pożądany efekt w postaci minimalizacji czasu potrzebnego na przezbrajanie. Z kolei kontrahenci postrzegają firmę zrobotyzowaną jako nowoczesną, rozwijającą się i dającą gwarancję wysokiej jakości produktów.

Jak wskazywał Andrzej Garbacki, stanowiska inteligentnej robotyzacji dają bodziec motywacyjny do rozwoju dla pracowników - praca na takim stanowisku jest bowiem postrzegana przez młodych i chętnych do rozwoju pracowników jako wyróżnienie.

Należy myśleć o innowacyjności, o produkcji niskokosztowej, powtarzalnej i elastycznej. Chodzi o to, aby zachować na rynku konkurencyjność. Nowoczesna robotyzacja obejmuje wiele procesów, zwłaszcza tych uciążliwych dla zdrowia ludzi. Należy do nich przykładowo paletyzacja.

Robotyzowane są także procesy spawania i zgrzewania. A także procesy malowania, lakierowania czy klejenia. Robotów używa się także przy procesach składania czy skręcania określonych elementów.

Andrzej Garbacki przyznał, że ostatnio sporo mówi się o cobotach. Coboty to rodzaj robotów umożliwiający ich współpracę z ludźmi na jednym obszarze dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu bezpieczeństwa i sieci czujników.

Jednak cobotyka to zaledwie 3 proc. światowego rynku robotyki. - To pewna modna nisza, o której wiele się mówi w kontekście Przemysłu 4.0 - zaznaczał Andrzej Garbacki.

Natomiast z uwagi na kwestie dotyczące bezpieczeństwa, coboty nie mogą pracować zbyt szybko. Andrzej Garbacki przypomniał również, że w inwestowaniu w automatykę i robotykę należy się kierować zwrotem inwestycji. Często najdroższy dostawca daje najkrótszy zwrot z inwestycji.